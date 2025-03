Hét tény, amivel érdemes tisztában lennünk – még mielőtt szavazunk Ukrajna EU-s csatlakozásáról!

A kormány április közepétől május végéig mindenkinek kipostázza azokat a szavazócsomagokat, amelyeken keresztül a magyar lakosság is kifejezheti véleményét Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Hidvéghi Balázs, a KDNP európai parlamenti képviselője rövid videóban mutatja be a hét pontból álló ismertetőt – ami a szavazócsomagokban is benne lesz –, amelyből megtudhatjuk, milyen hatással lesz Magyarországra Ukrajna belépése az unióba.

A képviselő többek között kiemeli, hogy

Kijev felvételével Magyarország is nettó befizető lenne, vagyis megszűnnének a nekünk járó uniós források, és minden pénz Ukrajnába menne.

Hozzáteszi, emellett közös hitelfelvétellel is járna Ukrajna belépése, ami további pénzügyi terheket róna Magyarországra.

Továbbá megemlíti a mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági kockázatokat is. De Hidvéghi szerint nem elhanyagolható a biztonsági fenyegetés sem, amit az ukrajnai fegyverek áramlása és az ukrán maffia megjelenése okozna. A képviselő beszél még munkahelyi, nyugdíj-rendszerbeli és egészségügyi kockázatokról is.

A teljes videó itt tekinthető meg:

Nyitókép: képernyőkép