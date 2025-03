Ezt kívánja a NAV – az adóhatóság is kiadta a 12 pontját

A Nemezti Adó-és Vámhivatal is különleges üzenettel készült március 15-re, az adóhatáság is kiadta a saját 12 pontját. Ezekben fontos információkra híják fel az ügyfelek figyelmét azzal kapcsolatban, hogy már elérhetők az adóbevallási tervezetek.

A tervezeteket a NAV eSZJA-oldalán nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthető, szükség esetén módosítható is az szja-bevallási tervezet. Aki egyetért a dokumentum adataival, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni.

A NAV felhívta a figyelmet: fontos a tervezetet átnézni, és szükség szerint legkésőbb május 20-áig kiegészíteni, módosítani.

Forrás: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldala

Nyitókép: Pixabay