„A köztévé egy másik oszlopos, neves munkatársát Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő találta meg, amikor gúnyosan gratulált a díjához, s hozzátette: »Örüljön neki, mert már nem sok ilyen lesz…«

Kérdés mindezek után, kiket akarnak egyesíteni, hogy úgymond a magyar és magyar közötti megosztottságnak vége legyen? Ez csak úgy lehetséges, hogy a jobboldaliakat nem tartják igazából se magyarnak, se embernek – csupán bűnözőnek.

Élhetünk a gyanúperrel, hogy az igazságszolgáltatás szerepét betöltő tiszás számonkérőszék nem kegyelmezne a velük egyet nem értőknek. Ebből a történelem legsötétebb lapjait idéző tervezetből kaphattunk ízelítőt a március 15-i beszédében, amikor üresen kongó hangján azt kiabálta, hogy jó hír a kormánynak és híveinek: hamarosan útnak indítják az Út a börtönbe programot.

Skandálta is meglehetősen vegyes, összebuszoztatott közönsége, hogy »Börtönbe, börtönbe!« Nem volt világos azonban, hogy az úri közönség kire, kikre gondol, amikor lelkesen ismételgeti a »Börtönbe« szlogent. Akár az emelvényen állókra, sőt a fő szónokra is érthette. Nem is lenne csoda, hisz maga a pártelnök sem precizírozta, nem saját életútja következő állomásáról, maga elé tűzött karriercéljáról vallott-e.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

