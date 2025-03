„Úgy tűnik, a liberálisoknak sem maradt más választása, mint elismerni, amiről a nemzeti oldal évek óta beszél: Donald Trump elnökségével véget ért az eddig fennálló unipoláris világrend. Azt írják, hogy ebben »érvényesülni csak az erősek tudnak«, az Európai Unió azonban nem erős, pedig »az erősebb kutyák világában kiszolgáltatva maradni nem jelent túl sok jót«.

A 444 újságírója azonban rossz következtetéseket vont le. Azt állítja, hogy az Egyesült Államok által eddig vezetett liberális nemzetközi rendszer »biztosította a nagyhatalmi békét, a jólétet és a demokratikus eszmék terjedését«. Ha viszont Trump folytatja a szerintük »romboló« politikáját, az USA »nem egy nemzetközi ügyektől távol maradó szuperhatalom lesz, hanem renegát«. Végül azt állítja a 444, hogy az átalakuló világrend »Magyarország számára nem sok jót jelent«.

Nézzük, mi ezzel szemben a valóság.

– A liberális világrend megbukott a gyakorlatban. Képtelen volt a béke és stabilitás záloga lenni, hiszen nem is olyan régen kirobbant egy háború Ukrajnában, majd a Közel-Keleten is és ha a leáldozóban lévő világrend háborúpárti képviselőin múlna, ez még jó sokáig így is maradna. Az egyik legnagyobb büszkeségük, a »demokratikus eszmék« terjesztése pedig tudjuk jól, hogy mit jelent valójában: külföldi beavatkozási kísérleteket a demokratikusan megválasztott kormányok ellen.

– Donald Trump elnöksége jó lehetőség Európa számára, nem pedig romboló erő. Való igaz, hogy a tengerentúli liberális hátszélnek elvágta az útját, de a saját nemzeti érdekének tiszteletben tartásáért cserébe mások nemzeti érdekének a tiszteletben tartását kínálja. Európának is lehetősége nyílt arra, hogy a saját lábára álljon és az európai emberek érdekeit képviselje. Ettől a megközelítéstől egyelőre távol áll az európai elit, ami ahelyett, hogy a saját választóik elvárásai szerint cselekedne, háborús álmokat dédelget, és ehhez hasonló, Európát elszigetelő cikkeket finanszíroz az európai emberek pénzéből.

– Bárhogyan is próbálják lehúzni a liberálisok a saját hazájukat, a valóság az, hogy Magyarország időben megalkotta azt az eszközt, amivel egy nemzet a világrendszerváltás győztese lehet. Ez pedig nem más, mint a magyar konnektivistásstratégia. Az egyre gyengülő EU-val szemben, aki energiaháborút folytat Oroszországgal, kereskedelmi háborút Kínával és ideológiai háborút az USA-val, mi minden nagyhatalommal jó viszonyt ápolunk és ez olyan helyzetet eredményez, amivel 2025 a politikai és gazdasági áttörés éve lesz. Az árletörés, a családalapú adórendszer, a Demján Sándor-program, a nyugdíjasok áfa-visszatérítése és a 100 új gyár program biztosítja a gazdasági áttörést. A politikait pedig a gyermekek jogainak megóvása, a külföldi liberális korrupciós hálózat felszámolása, a drogok elleni hajtóvadászat, Ukrajna uniós tagságának blokkolása és a kistelepülések fellendítése által érjük el.

»Még nem tudni, hogy a már évek óta recsegő-ropogó liberális világrend helyébe mi lép« – teszi fel a kérdést a 444. Segítünk: a szuverenitás kora. Ami, ha ügyesen sáfárkodunk, a magyarok kora is lehet.”

