Térképre tettük a diplomáciai nagyüzem legutóbbi állomásait – nem kíméli magát Orbán Viktor, ha a magyar érdekek képviseletéről van szó

Februárban már Brüsszelt is megjárta

Madrid előtt Brüsszelben az EU állam- és kormányfőinek nem hivatalos csúcstalálkozóján is részt vett február elején a kormányfő, ahol többek között egyeztetett Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával is. Orbán Viktor a közösségi oldalán a találkozóról azt írta: „Van mit megbeszélnünk: még csak 14 napja iktatták be Trump elnököt, de máris a feje tetejére állította a világot.

Célunk, hogy Magyarország a változások nyertese legyen!”

– hangsúlyozta. A találkozóról Rutte is beszámolt X közösségi oldalán. A NATO főtitkára azt írta: „megvitattuk elrettentési és védelmi stratégiánkat, valamint a védelmi kiadások és termelés növelésének fontosságát, hogy szövetségünk erős maradjon”.