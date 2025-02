„Ezt a hálózatot az idén fel kell tárni” – megnevezte a tavasz egyik fő feladatát a frakcióvezető (VIDEÓ)

2025. február 24. 10:54

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy most jött el a történelmi pillanat is, hogy a kormány megnevezzen egy biztost, aki kiutazik az USA-ba, áttekinti a USAID-botrány kapcsán előkerült aktákat, és beszámol róluk.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Hír TV Bayer show című műsorának vendége volt, aki a USAID-botrány Magyarországra is elérő szálairól beszélt. Kocsis ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a külföldi beavatkozás az nem onnantól külföldi beavatkozás, hogy valaki külföldről pénzt kap, hanem onnantól, hogy hazahozza, – és mondjuk úgy – jogellenes tevékenységre, (...) politikai hatalomszerzésre használja, hogy a fennálló alkotmányos renden bármilyen rést üssön”. „Hatalmas meglepetések lesznek” A frakcióvezető valamivel később arról beszélt, hogy azt látni kell, hogy ez egy nemzetközi, politikai korrupciós hálózat. „Arról van szó, hogy az Egyesült Államokból, részben az amerikai adófizetők pénzéből, részben a nagytőkés spekulánsokon keresztül (...) ömlött a pénz Magyarországra.” Itt megjegyezte, hogy bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az Egyesült Államokban „csak Sorosék vannak”, de ki fog derülni, hogy hány és hány ágon érkezett a pénz a médiához, álcivilszervezetekhez, aktivistákhoz, pártokhoz – ezt 2022-ben láthattuk –, és miként finanszíroztak ebből többek között tüntetéseket is.

De most megvan annak minden esélye, hogy ennek a politikai korrupciós hálózatnak minden ágát felfejtsék. Most a Trump-kormány kiborította ezeket az aktákat, így itt még „hatalmas meglepetések” lesznek, a Fidesz-frakció pedig azt mondta, hogy most jött el a történelmi pillanat: a kormány nevezzen meg egy biztost, aki kiutazik az USA-ba, áttekinti az aktákat, majd hazajön és beszámol róluk. Majd a frakcióvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt tíz évben sorra jelentek/jelennek meg a magukat függetlennek mondó – valójában liberális – sajtófelületeken külföldi politikai narratívák, európai viták magyar kormánnyal ellentétes narratívái. „Ezeket ingyen nem szokták csinálni, ezért fizetnek”. Ez lesz a tavasz egyik feladata Kocsis azt is megjegyezte, hogy jelenleg idehaza is „nagy a riadalom”. „Magyarországon a baloldali, liberális médiának egy jelentős része, az aktivista és az álcivil világnak egy jelentős része támogatottja és haszonélvezője ennek a nemzetközi politikai hálózatnak”. Majd előre tekintve úgy fogalmazott: „Ezek az emberek, ezek a szervezetek szeretnek az árnyékban maradni, ott élni. Nem szeretik, ha le van írva a nevük, ismerik az arcukat, a tevékenységüket. Emellett a médiafinanszírozások mögé is kell majd néznünk, mert nyilván nem az történt, hogy fogták az amerikai adófizetők pénzét, és elküldték a Hvg-nek és 444-nek, de történt ilyen is, van egy hosszú lista. Az összegek különböző utakon keresztül érkeztek, és ahhoz, hogy ezeket fel lehessen tárni, magyar jogszabályalkotásra van szükség. (...) Ezt a hálózatot idén fel kell tárni, a legvadabb jogi eszközökkel, ha úgy tetszik, mert a támadás igen gátlástalan volt a magyar szuverenitás ellen, és ezért durván kell védekezni” – szögezte le a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője. A beszélgetés a műsor első felében hangzott el, melyet alább tekinthet meg: Nyitókép: Képernyőfotó ***

