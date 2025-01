„Nagyjából ezzel a két szóval lehet lefedni azt a kommunikációs stratégiát, amelyet a Fidesz/kormány követ. A volt két irányba ágazik: a 2010 előtti időkre, illetve a 2010-es hatalomátvétel időpontjára. Az előbbinél mindig minden rossz volt – úgy emlékeznek még az unásig ismételt »elmúlt nyolc évezésre« –, aztán viszont minden hirtelen megváltozott. Orbán kivezette az országot az államcsődből, fellendítette a gazdaságot, munkához juttatta az embereket; hirtelen minden napfényes lett. A másik irány: a jövő. A Fidesz mindent megígér, elég hozzá egy-két év, és a társadalom minden rétege sok-sok pénzhez fog jutni, Magyarország lesz az egyetlen, amely az általános európai válságot elkerüli, természetesen kizárólag a kormány kiváló munkájának köszönhetően. Az Orbán vezette csapat képes új gazdaságpolitikát hirdetni – miközben nem beszélt arról, hogy korábban bármit is rosszul csinált volna – a semlegesség lett az új jelszó, amit hirtelen elkezdett hirdetni mindenki, még azok is, akiknek fogalmuk sincs arról, mit is jelent valójában.

A kormányzat telipakolta a szákunkat jövőbe vetett ígéretekkel; majd lesz fizetésemelés, igaz, csak fél év-egy év múlva, a családok még erősebbé válnak, és az európai pénzeket is haza fogjuk hozni, mert azok a mieink.

Azokat nem lehet elveszíteni, mondja a miniszterelnök, elveszíteni a zsebkendőt szokás. Ez utóbbit nem tudom, honnan szedte Orbán, már csak azért sem értem, mert manapság az emberek többsége papír zsebkendőt használ, no de mindegy, lendüljünk túl ezen a dolgon, fogadjuk el, hogy bármit is állítanak az EU-ban, mi, magyarok nem veszítjük el a pénzünket.

Valakiknek jó lesz, mert hamarosan sok pénzt kapnak. Várhatóan. De ezt már nem hallják, mint ahogy azt sem, hogy miért jelölték meg 2023-at, mi a funkciója annak a dátumnak. Illetve magára a a dátumra se figyelnek oda. Csak hát ez a propaganda lassan kezd a semmibe hullani, vagy éppen az ellenkezőjébe fordulni. És elérkezünk oda, amikor már nincs hatása sem a voltnak, sem a majdnak. A jelen meg szétesik.”

Nyitókép: képernyőfotó, hirado.hu