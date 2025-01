„Bár ne lenne igazam!

Nincsen jelentősége annak, hogy lesz-e előrehozott, vagy rendes időben – 2026-ban – választás Magyarországon. Ugyanis van egy – senki által nem mérlegelt, de nagyon is valós lehetőség arra, hogy Orbán megőrizze a feltétlen hatalmát a következő 14 (!) évre.

Ez pedig a franciáktól ismert elnöki rendszer. Ma, a kétharmados parlamentjén keresztül - semmi nem akadályozza abban, hogy egy törvényt fogadtasson el ennek bevezetésére, s másnap ugyanezzel a »133 bátorral« megszavaztassa magát elnöknek.

És senki ne gondolja, hogy ennek gátat szabhat a »gránitszilárdságú alaptörvény«, amit eddig is akkor és annyiszor írtak át, ahányszor és ahogyan akarták.

Innen kezdve pedig szinte semmi jelentősége nincsen annak, hogy ki a miniszterelnök… Akár Magyar Péter is lehet, hiszen a legfőbb hatalom marad Orbán kezében.

Ugye nem lesz igazam?”