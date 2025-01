Katonai akcióban menekítették ki Stohl Andrást – indul a honvédség és a TV2 sportreality műsora (VIDEÓ)

„A Honvédség építi a személyiséget és nem érzelmek nélkül”

Böröndi Gábor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnöke a Mandinernek arra a kérdésére, hogy az ugyancsak TV2-n vetített, és ma már az egyik legnagyobb streamingszolgáltatón is elérhető S. E. R. E. G. című akciósorozatot követően esetleg megugrott-e az önkéntes tartalékos katonai szolgálat, illetve a katonai pálya iránt az érdeklődés, azt felelte, „a S. E. R. E. G. nagyon fontos mozzanat volt számunkra, hiszen, nagyon rég készült a Honvédségről olyan produkció, melyből a nézők megismerhették a katonák mindennapjait, legyen szó hivatásos, vagy tartalékos állományról”.

„Ma egy átlagos fiatal nem is tudja pontosan, hogy mit csinálnak a katonák, a S. E. R. E. G. című sorozat viszont rengeteget segített abban, hogy egy magyar állampolgár el tudja képzelni, hogyan történik egy külföldi művelet tervezése, végrehajtása, milyen kihívások vannak és hogy lesz mindez sikeres” – mondta a vezérezredes.

Arra a kérdésre, hogy mik voltak A Kiképzés résztvevőinek visszajelzései, miben lettek többek a forgatás és a hathetes próbatételt követően, a vezérkar főnöke az erős követelményrendszert említette. „A követelményekkel a mai fiatalok nagyon ritkán találkoznak, nem mondják az arcukba, hogy jók-e vagy rosszak, de itt ez kőkeményen megtörténik. Elmondják, ha hibáztál, ha kudarcot szenvedtél, de azt is, ha jól csináltad. Van közvetlen visszajelzés, amely mindenképp építi a személyiséget. Az egyén helyett a csapat kerül előtérbe, a résztvevők személyiségét is így kellett formálni: lerombolni az egót, hogy fel lehessen építeni a csapatot”.

Kiemelte a katonai szolgálat másik oldalát is: "sokan azt gondolják, hogy a katonák érzelemmentesen, csak a parancs végrehajtására fókuszálnak, de ez is tévhit. Itt is megjelennek az érzelmek, amelyeket a katonák átélnek itthon és külföldön egyaránt. Jómagam is szemtanúja voltam például, ahogy Afganisztánban, vagy más művelet során néhányan összeomlanak, majd felállnak. De arra is bőven látni nálunk példát, hogy egy csendes, visszahúzódó és szerény ember, egyszer csak átveszi a csapat vezetését”.

„Nagyon fontos a személyes példamutatás is. A levetített részletben azt is végignézhettük, ahogy az egyik kiképző keresztülviszi a feladaton azt a versenyzőt, aki attól rettegett. Nem hagyta, hogy a félelem legyen úrrá a szereplőn, helyette vele együtt csinálta végig a kihívást. Meglátásom szerint ettől is több a katonai közeg”– tette hozzá Böröndi Gábor.

Végül arra is kitért, hogy az önkéntes tartalékos kampányt folytatni fogják a jövőben is. „Minden magyar állampolgárt, férfiakat és nőket egyaránt várunk a Honvédségbe tartalékosnak, de a terveink között szerepel, hogy a hivatásos haderőt is erősítsük célzott programokkal. Ez jó a Magyar Honvédségnek és jó a magyar társadalomnak, hiszen minél több kiképzett személy él köztünk, annál többen tudják megvédeni megfelelő tudással és gyakorlattam felvértezve a hazát” – húzta alá a Honvéd Vezérkar főnöke.