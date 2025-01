Hegyezzétek fületeket, drága feleim: politikai polgárháborút szít Magyar Péter – és bizony Alinsky módszerei is játszanak!

De mikét lehet kormányt buktatni szervezeti háttér nélkül?

A válasz pofonegyszerű!

meg kell gyengíteni a kormányzati stabilitást.

Ehhez fel kell forgatni a társadalmi rendet és le kell rombolni az állami intézményekbe vetett bizalmat. Olyan politikai feszültséget kell teremteni, amely a totális megosztottság szélére sodorja az országot. Azaz

politikai polgárháborút kell kirobbantani.

Most már tudjuk, hogy mi Magyar Péter feladata. Mi a mögötte álló európai erők szándéka. Kinek füle van, hallja! Kinek szeme, az látja!

Ezért kell állami intézményekben, kórházakban és gyermekotthonokban hangoskodni,

ezért kell minden tét nélkül előrehozott választást követleni (miközben az időközi választásokon meg nem elindulni!), s ezért kell most a köztársasági elnökbe is minden ok nélkül belekötni.

Saul Alinsky néhány évtizeddel ezelőtt kidolgozott egy azóta többször is sikerrel kipróbált antidemokratikus, anarchista akcióstratégiát, amely mára a Soros-hálózat kiskátéja lett, s amelynek minden egyes ajánlását már idehaza is kipróbálták a kormányellenes „civilek”.

Az 1971-ben megírt és 1999 óta magyarul is olvasható „A civil szervezkedés ábécéje” (Rules for Radicals) alapja, hogy egy olyan „főgonosz hatalmat” kell kijelölni, aki/ami ellen folytonos kampányok segítségével olyan közösséget lehet megszervezni, amely képes megszerezni a hatalmat bizonyos ügyek alakulása, ideális esetben az egész állam felett – a demokratikus szavazások eredményét is figyelmen kívül hagyva.

Alinsky többek közt azt tanácsolja, hogy keresni kell annak a módját, hogy

miképp lehetséges növelni a bizonytalanságot,

így az idegességet is. Nos, ez a fajta folyamat, az emögött álló tudatosság jól látszódott az elmúlt időszakban.