Deák Dániel: Az idei gazdasági eredmények jelentősen rontják Magyar Péter politikai esélyeit

„Ez pedig Magyarország politikai és gazdasági mozgásterét is érdemben bővíti, 2025 ebből fakadóan egy sokkal könnyebb év lesz hazánk számára” – fogalmaz Deák.

Magyarország szempontjából a legfontosabb az orosz–ukrán konfliktus ügye.

Magyarország a háború kitörése óta következetesen békepárti álláspontot képvisel, amelyet Donald Trump is támogat, és amely kapcsán nagy mértékben támaszkodik Orbán Viktorra is. Az elmúlt hónapokban többször is egyeztetett a két politikai vezető, így például december 9-én Floridában.

Az Egyesült Államok leendő elnöke az európai vezetők közül a magyar kormányfőt fogadta elsőként floridai rezidenciáján, s csak három hétre rá az EU harmadik legnagyobb gazdaságának számító Olaszország miniszterelnökét, Giorgia Melonit, aki Orbán Viktorhoz hasonlóan szintén szuverenista politikus.

Mindez hazánk szempontjából kiemelten fontos, hiszen Donald Trump a beiktatása után gyors béketeremtést ígért – emlékeztet a vezető elemző és hozzáteszi, a leendő amerikai elnök elképzelései sok mindenben egyeznek azzal, amit Orbán Viktor is hangoztat évek óta.