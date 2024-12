Vitézy: Leszámoltunk a parkolási maffiával Budapesten

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője hozzátette, a legutóbbi ülésen is volt olyan ügy, ahol a Fidesz a baloldallal, Karácsony Gergellyel és a DK-val együtt szavazott egy beruházás áremelése kapcsán, voltak ügyek, ahol Karácsony Gergely és a baloldaliak a Tisza Párttal, továbbá a Podmaniczky Mozgalommal, a költségvetés is így született meg. De előfordult az is, hogy az új ellenzéki szereplők, a Tisza Párt, valamint a Podmanicky Mozgalom voksolt úgy, ahogy a Fidesz, annak érdekében, hogy

átláthatóbban működjön a közgyűlés, ne költsön propagandára túl sokat a főváros.

A Tisza Párt feltétele az volt a költségvetés elfogadásához, hogy legyen új szervezeti és működési szabályzat. Ennek azért van jelentősége, mert ez azt szabályozza, hogy a főpolgármester és a közgyűlés között milyen legyen az együttműködés, hogyan alakuljanak a hatáskörök. A Magyar-féle párt azt akarta, hogy a cégvezetők – akik együttvéve többet költenek, mint maga a közgyűlés, és tőlük függ, hogyan működik-e a tömegközlekedés, elviszik-e a szemetet – kinevezésének jogát a főpolgármestertől kapja vissza a közgyűlés, ezzel egyébként Vitézy egyetértett.