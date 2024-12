Kedvenc karácsonyi filmek: mutatjuk, mit néznek leginkább a magyarok az ünnepek alatt

Kedvenc karácsonyi filmek: Drágán add az életed! (1988)

Sokak szerint ez az igazi és valódi karácsonyi film Kevin betörő-semlegesítő kalandja helyett, elvégre John McTiernan rendező az 1987-es Ragadozó után egy évvel igazi akció-legendát készített John McClane karakterével, akit az akkoriban egyre népszerűbbé váló Bruce Willis kiválóan alakított. Renny Harlin folytatása, az 1990-es Még drágább az életed talán még jobb és még fordulatosabb, mint az előzmény, ráadásul szintén karácsonykor játszódik, de a konszenzus szerint a magyar nézők számára az alap mozi a legjobb karácsonyi film, így ezzel nehéz és felesleges is volna vitába szállni. McClane hűséges és szerethető, nem kevés komikummal is rendelkező karaktere pedig a legnagyobb akcióhősök közé írta be magát.

Biztosan mindenkinek megvan a maga karácsonyi kedvence, függetlenül a Magyar Filmadatbázis gyűjtésétől, de a lista alapján egészen reális képet kaphatunk a hazai nézői és filmes szokásokról, miközben pár rosszabb és jobb filmalkotással is összetalálkozhatunk a felhozatalt átböngészve. Ha valaki szeretné még kiegészíteni a felsorolást, az hozzászólásban tegye ezt meg nyugodtan, persze a megfelelő stílusban és formában.

Akárhogy is, akármi is legyen a magyarok kedvence, a lényeg, hogy ne csak a TV előtt ülve merüljenek el a mozgóképek némileg hamis világában, de közben egymással is foglalkozzanak a szeretet ünnepén!