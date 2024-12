Ideje utoljára megsimogatni az íróasztalokat, könnyes búcsút venni a pipettáktól, és felkészülni, hogy bizony majd bérleti díjat kell fizetni, ha valaki a saját laborjába vissza akar kerülni.

ELEGÁNS ÉTTEREM ÉS PANZIÓ A DUNÁNÁL.

Bízzunk a jövőben, hogy a kormány által az Akadémia vagyonának megváltásaképpen kínált összeg elegendő lesz az Akadémia székházának renoválására és a HUN-REN kutatóhálózat két-három éves működési kiadásainak fedezésére. Nem a mostani vezetés felelősségét emlegetik majd, hogy »elherdálta« az Akadémia vagyonát, miután a már többször emlegetett bűnszervezet revolvert szorított a vezetők és a vagyonjogban meg a szabad rablásban tájékozatlan akadémikusok halántékához. Végülis a kifejezetten jó adottságú épület egy megfelelő séf alkalmazása mellett akár több Michelin csillagos étteremként, az Akadémia Klub pedig ismert rendezvényhelyszínként kerülhet be a Budapest Guidebookokba, mindamellett, hogy királyi vő majd itt tarthatja azokat az ünnepi eseményeket, amelyeket a hatalomra jutás és az ország javai megszerzésének évfordulóira rendeznek.

Nem is szólva arról, hogy kiváló panzió rendezhető be a mai akadémiai tisztségviselők szobáiban a hazájukból menekülni kényszerült, ám a magyar maffiavezér menedékét esetleg igénybe vevő tömeggyilkosoknak, mint amilyen a szír Bassár el-Aszad, és olyan zsarnokoknak is, mint a volt macedón miniszterelnök Nikola Gruevszki, vagy a látogatóba hívott – de esetleg tartós vendégszeretetre szoruló – izraeli miniszterelnök, Benjámín Netanjáhú. Biztos érdeklődve nézik majd a domborművet az általuk megbecsült menedékhely falán, és büszkélkedhetnek, hogy megérdemelt helyükre, a tudomány magas polcaira emelkedhettek. Az akadémikusok is örülhetnek, mert évente egyszer ők is használhatják a nagytermet mint rangos rendezvényhelyszínt, bátor harciasságuk jelképeként.”

Nyitókép:Stephan Walochnik / Getty Images