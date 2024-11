Orbán Balázs: most Nyugat-Európa vezetőin a sor, hogy tegyenek a békéért!

Orbán szerint a magyar uniós elnökség sikere, hogy ez az egyezség, a Budapesti Nyilatkozat végül megszületett. Ennek alapján az innovatív cégek, kkv-k megfelelő forrásokhoz juthatnak, nagyobb összegeket fordítanak majd kutatás-fejlesztési célokra, valamint olyan európai iparpolitika kialakítására lesz szükség, amely úgy segíti elő a zöld átállást, hogy közben nem gyengíti a versenyképességet.

A politikai igazgató írásában azzal folytatja, hogy

a versenyképesség és a stratégiai szuverenitás szempontjából kulcsfontosságú az európai védelmi kapacitások növelése,

ehhez pedig az európai védelmi iparnak a technológia és a termelési kapacitások terén világszínvonalúnak kell lennie.

Orbán Balázs úgy véli, a magyar elnökségnek sikerült az európai vezetők figyelmét az ideológiai vitákról az emberek életét valóban érintő, gyakorlati kérdésekre terelni. Másrészt, a trumpi mintára Make Europe Great Again mottójú magyar elnökség idején Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást, így az ukrajnai háború nyugati megítélése is változóban van. „Közép-Európa számos állama, így Magyarország is a kezdetektől fogva békepárti politikát folytatott.

Miután a békepárti erők az Egyesült Államokban is győzedelmeskedtek, most Nyugat-Európa vezetőin a sor, hogy tegyenek a békéért"

– zárja sorait a politikai igazgató.