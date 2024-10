Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Először is százezerről volt szó. És maximum 3-5 ezer jött össze, még a baloldali médiumok szerint is. A Telex cikkben kérdezte, hol vannak a fiatalok. A Partizánban óellenzékinek nevezték a műsort. Még a tiszás discordon a legelkötelezettebb támogatók szerint is kudarc volt, ötezren sem voltak.

Még a meghirdetett élőlánchoz sem voltak elegen. Mindenki szerint kudarc. Apad a Tisza.”

***