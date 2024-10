„Szeptember elején írtam arról, hogy az év hátralevő részében több sorsdöntő választás is várható, amelyeknek hatása lesz Magyarország külpolitikai mozgásterére is. A múlt hétvégén Csehországban és Ausztriában is volt egy-egy választás, amelyek eredményei azt támasztják alá, hogy Magyarország nincsen egyedül, megéri küzdeni a patriótáknak a globalista politikai erőkkel szemben. De nézzük a belpolitikai és külpolitikai tanulságait az elmúlt heteknek!

Csehországban ugyan csak részleges szenátusi választást tartottak, azonban ennek kiemelt jelentősége van, ugyanis jövőre parlamenti választást is tartanak, így egyfajta előfelmérőként is tekinthetünk a most hétvégi eredményre. A választáson a 81 tagú felsőház 27 tagjáról döntöttek a cseh választók, ugyanis kétévenként megújul a testület egyharmada. A mostani voksoláson az Orbán Viktorral egy európai pártszövetségben ülő Andrej Babis vezette ANO nyolc mandátumot szerzett, míg a kormánypártok közül a Polgári Demokratikus Párt (ODS) és a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom két-két mandátumhoz jutott. A további 15 mandátumból egyet-egyet a legkülönbözőbb összetételű regionális koalíciók jelöltjei szereztek meg.

Andrej Babis pártja megerősítette helyzetét, de továbbra is megmarad a jelenleg kormányzó globalista koalíció többsége a cseh szenátusban.

Az igazi sorsdöntő választás Csehországban jövő októberben várható, a parlamenti választáson a jelen állás szerint Babis elsöprő győzelmet aratna, egy évig tehát még ki kell tartania ennek a lendületnek az áttöréshez.

Nem úgy, mint Ausztriában, ahol viszont parlamenti választást rendeztek. A kampány fő témája az illegális bevándorlás és a háború ügye volt. Előbbi egyáltalán nem meglepő, hiszen Ausztria nagyvárosaiban és a nyugati országrészben már minden ötödik ember más országban született, míg Bécsben ez az arány még brutálisabb: az osztrák fővárosban minden harmadik ember külföldi születésű. Érdemes megvizsgálni a választási eredményeket, amelyekből jól látszik, hogy azokban a tartományokban szerepelt a legjobban az ugyancsak Orbán Viktorral szövetséges Osztrák Szabadságpárt, ahol az őshonos osztrákok aránya a legmagasabb, míg ahol a külföldi bevándorlók aránya magas, inkább a baloldali pártok szerepeltek jobban.