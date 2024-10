Nyitókép: Képernyőkép/Apáti Bence Facebook-oldala

„Napok óta azon merengek, hova a bánatba tűntek ezek az úgynevezett gyermekvédők? Igen, akik néhány hónapja még azzal hergeltek országot-világot, hogy »odakint most szörnyek járnak«. Tüntetést is szerveztek, ahol rakás pénzt összetarháltak, s úgy tettek, mintha szívügyük lenne a kisdedek gyámolítása. Most meg, hogy tényleg aggódni kellene, nincsenek sehol. Hová szívódott föl a sok, formatervezetten bazsalygó, Pressman pajtással csőröző trashceleb, amikor meló lenne?

Februárban még kánonban rettegték tele a honi nyilvánosságot a gyermekeinkre leselkedő veszélyekről meg a »pedofideszről«, amiért egy, már szabadlábra került, bűnsegédletért elítélt férfi (aki amúgy lebuktatott egy valódi pedofilt) elnöki kegyelmet kapott. Három vezető kormánypárti politikus távozott a közéletből a kegyelmi ügy miatt, ám ezek úgy pedofideszeztek tovább, mintha magnóról mennének.

Most viszont méla, lapos kuss van. Hiszen a »gyermekvédő« tüntetésük egyik reklámarca, az egyik fő aggódó, Lakatos Márk komoly bajba került. Nyomoz a rendőrség. Eddig két beszámoló (az áldozaté és egy nevelőé) szól amellett, hogy a homoszexualitásával kérkedő, balliberális sztájliszt – egy gyermekcipő áráért cserébe – megrontott egy 15 éves árvaházi kisfiút. Ábrahám Róbert leleplező videó­ja után Lakatos Márk hat napig lapult, summantott, majd kiadott egy vérszegény közleményt, amelyben mindent visszautasított. Aztán újra eltűnt.”