„Az egyik leggyakoribb vád ellenem, hogy Orbán-fóbiám van. Ez persze egy jól megtermett hülyeség.

Annak, hogy jobban figyelek a galádságaira, személyes oka van. És ez az ok pontosan 25 éves. Azóta felnőtt egy nemzedék, amelyiknek nem csak a rendszerváltás előtti évek számítanak történelemnek, hanem már az első Orbán-kormány is, hiszen akik 1998-ban voltak 5-15 évesek, – és ennek okán nem foglalkoztatta őket a politika – azok ma már 40 körül vannak. S fogalmuk sincsen a FIDESZ eredendő bűneiről.

A többes szám nem véletlen. De én most csak egyről mondom el az »újaknak«, hogy milyen mocsokban is született ez a párt.

1998. A FIDESZ megnyerte a választásokat. Nem sokkal ezután napvilágra került, hogy az államtól ingyen, juttatásként kapott székházat (az egykori tisztakaszinó, a mai K and H bank épülete ) a párt eladta, s abból vásárolták meg, egyebek közt Orbán édesapjának gánti kőbányáját. Hogy erről a méretes disznóságról elterelje a figyelmet, Orbán bedobta a köztudatba, hogy a Horn-kormány idején titkosszolgálati eszközökkel figyeltettek fideszes politikusokat. Egy évig ment ez a »parasztvakítás«, még parlamenti vizsgálóbizottságot is felállítottak. Én akkoriban az MTV egyik legsikeresebb műsorát, a KRIMINÁLIST készítettem. Emellett volt egy ugyanilyen című, magánkiadású hetilapom. Egy évi hazudozását elunva, megszereztem azokat a dokumentumokat, amelyekre hivatkozott Orbán, s változtatás nélkül, lefotózva megjelentettem a lapomban.

Annyit írtam hozzá, hogy itt vannak Orbán »dokumentumai«, én nem akarom minősíteni, mindenki döntse el maga, hogy hazudott-e a miniszterelnök, vagy igazat mondott. A dokumentumokban egyetlen szó sem támasztotta alá, hogy lett volna megfigyelés.

Másnap, a reggeli »rádiószózatban« azt mondta, hogy »JL súlyos államtitoksértést követett el, s ezért a törvénynek a legszigorúbban kell eljárni ellene.« Aznap délután – egy időben – jelentek meg a rendőrök a lakásomon, a tv szerkesztőségben és a lap szerkesztőségében. A tv-ben műsorváltozás volt. A KRIMINÁLIS megszűnt. Engem letartóztattak, elvették az útlevelem, a vadászfegyvereimet, s bűnözőként nyilvántartásba vettek.