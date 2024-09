Ódákat zeng a New York Post a budapesti étteremről: aki itt belép, időkapszulában találja magát

Nyitókép forrása: A New York Post X-oldala

„Újra megnyílik a világ legszebb McDonald's-ja, amely olyan, mint egy »5 csillagos szállodai étterem«– írta közösségi oldalán a New York Post. Az üzletlánc Nyugati pályaudvarnál lévő étterme már eddig is különlegesebb McDonald's éttermek egyike volt, mivel igyekeztek megőrizni a pályaudvarhoz tartozó épületrész korhű építészeti jegyeit. A jó nemzetközi sajtóvisszhangok a főváros turisztikai értékét is emelhetik.

A felújítás után a közelmúltban újra megnyitott étterem továbbra is energiát fektetett abba, hogy megőrizze és kiemelje az épületrészt korhű építészeti jegyeit.

A New York Post bejegyzését itt tekintheti meg:

World’s most beautiful McDonald’s that’s like a ‘5-star hotel restaurant’ reopens https://t.co/N7mKukBz5u pic.twitter.com/dnqTlKPDjy — New York Post (@nypost) September 3, 2024

***