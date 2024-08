Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

„Gyakorlatilag a szemünk előtt omlik össze a magyar vasúti közlekedés: miközben a Keleti pályaudvar a tegnapi baleset miatt továbbra is lezárva, most síntörés keletkezett a Nyugatiba vezető ceglédi fővonalon is.

2020 és 2022 között megállás nélkül azon dolgoztunk a BFK-ban, hogy ráirányítsuk a nyilvánosság és a politikai döntéshozók figyelmét, milyen rémes állapotban van a budapesti vasúti infrastruktúra, sok évtizedes a lemaradás, a fejpályaudvarok és az oda vezető szakaszok tarthatatlan állapotban vannak a legtöbb vidéki fővonalhoz képest is. Lett kormány által elfogadott budapesti agglomerációs vasúti stratégia, és elindult számos beruházás, szereztünk közvetlen uniós forrásokat is. Aztán jött Lázár János, és a vidékre hivatkozással az összes budapesti vasúti beruházást leállította, a Keleti és a Nyugati környezetének megújítását egyaránt, persze a hévekkel együtt.

Eközben az aktuális fővárosi hír, hogy Orbán Viktor miniszterelnök interjújára reagálva még aznap Karácsony Gergely főpolgármester rögtön teljes mellszélességgel a 2036-os budapesti olimpia mögé állt. Halkan jelzem: Párizsban nem ilyen állapotban van az RER-hálózat és a pályaudvarok, ráadásul az olimpiára új átmérős vasúti alagút és a reptérre új metró készült el. Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy Budapesten olimpiát lehet rendezni a vasúti és a hév-hálózat teljes megújítása nélkül?”