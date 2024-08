Nyitókép: Perintfalvi Rita Facebook-oldala

„Tragédia az, hogy ilyesmi megtörténhet 2024-ben Európa szívében! Nem a Balkánon, nem Indiában, nem Manilában vagy Afrikában, hanem Magyarországon, amiről évek óta órásplakátokon bizonygatják nekünk, hogy jobban teljesít. És még mindig van 2 millió ember, aki inkább elhiszi azt, amit a propagandatévében az arcába hazudnak, mint azt, amit a saját szemével lát. Vajon meddig még?

A pályaállapotok romlanak, a vonatok ezért nem csupán késen, de ki is siklanak, mint most a Keleti pályaudvar közelében. Télen fűtés nincs, nyáron hőgutát kapnak az utasok. Egyre nagyobb a MÁV dolgozók leterheltsége és az utasok ingerültsége. Nincsen pénz. És a nincsből nem lesz jobb semmi. De Lázár János még mindig hallgat. Éppen augusztus 20-án, amikor egy kerékpártúrával ünnepeltünk, tapasztalhattam meg a vidéki vasút elképesztő állapotait, ugyanakkor a MÁV-os dolgozók végtelen kedvességét is. Ugyanis azt vettük a fejünkbe, hogy néhány szakaszt azzal gyorsítunk fel, hogy vonatra szállunk.

Már az is csoda, hogy egyáltalán fel lehet vinni Magyarországon egy kerékpárt a vonatra! Nyugaton – ahol rengeteget utaztam az elmúlt 20 évben – külön kocsit tartanak fenn a kerékpároknak. Ahol olyan ajtót szerelnek fel, amin nem kell megemelni a kerekpárt, csak egy könnyed mozdulattal betolni a járműbe. Majd szépen elhelyezni arra a helyre, amely direkt a kerékpárok számára lett ügyesen és praktikusan kialakítva. Ezután pedig leülhet az utas a légkondis kocsiba és élvezheti az utazást.”