Így alakul a kánikula a következő napokban – mutatjuk a részleteket

A HungaroMet jelentése szerint továbbra is tombol a kánikula az országban, egyes déli területeken a hőmérséklet pedig akár a 40 fokot is meghaladhatja.

Szerdán az ország nagy részén 33 és 38 fok között alakulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet, de a Dél-Alföldön akár 41 fok is lehet, míg az ország északkeleti része kissé hűvösebb időre számíthat. A HungaroMet előrejelzése szerint a nap folyamán fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, estefelé pedig helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, főként a délkeleti régiókban, ahol viharos széllökések is előfordulhatnak.

Két megyére, Bács-Kiskunra és Csongrád-Csanádra harmadfokú hőségfigyelmeztetés van érvényben, ahol a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat.

Az ország nagy részében narancssárga figyelmeztetés érvényes, amely 27 fok feletti középhőmérsékletet jelez, míg néhány nyugati (Vas, Zala) és északkeleti megyében (Nógrád, Heves, Hajdú-Bihar) 25 fok feletti értékek várhatók. Borsod és Szabolcs megyében a középhőmérséklet ennél alacsonyabb lehet. A meteorológiai szolgálat emellett 10 déli és nyugati megyére figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt is.

A hőség a hét második felében is kitart

Csütörtökön a hőmérséklet 33 és 40 fok között, pénteken pedig 33 és 39 fok között alakulhat. Várhatóan még szombaton is 40 fok körüli kánikulára lesz.

