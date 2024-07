Schiffer: Ha 2014-ben összenevettem, vagy épp egyeztettem Vona Gáborral, akkor én pont Gyurcsány úr pártjától kaptam meg, hogy egy utolsó náci vagyok

Schiffer azt mondta erre, hogy már 2018-ban is őt találták meg mindenért, akkor is ő volt a hibás, pedig addigra direkt kivonult a színről, még a megkeresésekre sem reagált, ehhez képest „kijött a végeredmény és én lettem a hibás”. Aztán úgy folytatta: „eljött 2022, és újfent február elején én szilenciumot fogadtam”. Ahogy visszaemlékszik, az „utolsó nyilatkozatomban, már nem emlékszem, hogy hol, éppen azt mondtam, hogy háromszor próbálták meg a nyakamba varrni Orbán Viktor kétharmadát, szerintem menni fog ez negyedjére nélkülem is.”

Hát, ment” – tette hozzá viccelődve.

Szerinte Gyurcsány „elég nehéz helyzetben van, mert hát itt az történt, hogy ez a TISZA párt nevű formáció nem egyszerűen elvitt szavazókat a DK táborából, hanem kőkeményen belemart a DK szavazói bázisába”. Azt is elmondta, hogy a volt miniszterelnök videója most annak szól, hogy „valahogyan neki egyben kell tartania a nyájat”. De ettől még, reagálva az összefogásokra és közben visszaemlékezve, „14-ben, ha én Novák Előddel vagy Vona Gáborral összenevettem vagy éppen egyeztettem, vagy egyszerűen beszélgettem, akkor én pont Gyurcsány úr pártjától kaptam meg, hogy én is egy utolsó náci vagyok”.