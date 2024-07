Óriásit buktak a baloldali pártok, megújulás azonban most sem várható

Nyitókép: Peter Kohalmi / AFP

Hatalmas vereséget szenvedtek a baloldali pártok a nemrég lezajlott választásokon, ám a következményeket nem viselik a pártvezetők, a prominens politikusok nem hajlandóak lemondani, valamint korábbi, már bukott arcok kezdtek el visszatérni a politikai porondra. Gyurcsány Ferenc kijelentette, hogy nem akar a Demokratikus Koalíció éléről távozni, miközben a Momentum vezetésére az a Fekete-Győr András is pályázik, aki egyszer már megbukott pártelnökként. Az MSZP társelnökeként ténykedő Komjáthi Imre pedig leszögezte, vissza akar térni a párt élére, de

csak akkor, ha megszüntetik a társelnöki rendszert.

A baloldalt padlóra küldte a Tisza

A Magyar Péter-jelenség egyértelmű legnagyobb vesztesei a baloldali pártok, ugyanis a Tisza nagy részben tőlük vitt el szavazókat. A DK 2019-ben 16 százalékot ért el az európai parlamenti választáson, most pedig az MSZP-DK-Párbeszéd hármas tengely éppen, hogy csak 8 százalékot el tudott érni. A Momentum pedig a közel 10 százalékos eredményét kevesebb, mint 4 százalékra rontotta. A Jobbik annyira meggyengült, hogy korábbi 6 százalék feletti eredményét sikerült 1 százalék alá bevinni. Jól látszik tehát, hogy a Tisza főként a baloldali szavazótáborba harapott bele. Ezt támasztja alá az is, hogy a minap Rónai Egonnak Kubatov Gábor is megerősítette, hogy

a Fidesz táborából a Magyar-féle párt 2 százaléknyi szavazót vitt el.

Gyurcsány menekül a felelősség elől

Hiába a csúfos leszereplés, az óriási választási vereség, a baloldalon továbbra sincsenek következmények. A baloldal első embere, Gyurcsány Ferenc nem érzi úgy, hogy felelőssége van a választási eredményeben. „Az ellenzék összességében támogatottságában nagyjából ugyanott tart, mint egy évvel ezelőtt. Az ellenzék belső szerkezete alakult át” – jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a Spirit FM műsorában szerdán, miután múlt héten 33 pontban kiértékelte a DK számára kudarcos választást, és bejelentette, hogy nem mond le a párt éléről.

Megjelent egy új szereplő, Magyar Péter, aki Gyurcsány szerint nem értéket közvetít, hanem azt sejteti, hogy egymagában képes lesz „sárkányölőként megölni ezt a valamit”. Gyurcsány lemondásának elmaradását azzal indokolta, hogy a mai helyzetben a mostani a DK legerősebb felállása, legjobb csapata. Gyurcsány Ferenc 33 pontban foglalta össze pártja és az ország helyzetét, majd kitért arra is, már tárgyalnak arról, hogy miben kell változtatniuk. A DK-vezér annak is hangot adott, hogy

szerinte pártja Magyarország egyetlen számottevő baloldali pártja, és szerinte a legmegbízhatóbb és hiteles történelmileg is.

„A haza legyen büszke rá, hogy ilyen párt létezik, mint a DK, attól függetlenül, hogy háromszáz vagy kétmillió ember támogatja” – fogalmazott Gyurcsány.