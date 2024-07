A magyar mesterlövész szerint Trump merénylője nem lehetett mesterlövész, el is mondta, hogy miért!

„A következő lövések már sorozatban jöttek, nem célzott lövésként, hiszen Trump a füléhez kapott, megmozdult, nem is maradt idő a további célzott lövésekre, hiszen a testőrök, a volt elnök mesterlövészei ekkor már keresték a merénylőt. Ezért történhetett, hogy a golyók nézőket sebesítettek meg, sajnos volt, akit halálosan.”

A magyar mesterlövész arról is beszélt, hogy a férfi a hírek szerint 130 méter távolságról adta le a lövéseket. Szerinte kétszáz-háromszáz méterről egy vadász is tökéletes lövést tud leadni egy őzre, vaddisznóra, egy képzett mesterlövésznek ötszáz méterig viszont nem szabad hibáznia.

Ebben az esetben viszont 130 méterről beszélünk, tehát biztos, hogy nem volt képzett mesterlövész a merénylő, sőt, megkockáztatom, nem is volt mesterlövész”

– fogalmazott a magyar szakértő. Azt is hozzátette, nagy kérdés számára, hogy valóban mesterlövész-puskával dolgozott-e a merénylő. Ezeknél a puskáknál leggyakrabban csak egy lőszert lehet kilőni, utána újra kell tölteni, itt pedig sorozatlövéseket hallhatunk. Léteznek sorozatlövő mesterlövész puskák is, de nagyon ritkák. „Az is lehet, hogy gépkarabéllyal dolgozott a merénylő” – összegzett a magyar mesterlövész a Mandinernek.