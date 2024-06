Szürreális: tetoválás készült Magyar Péterről, nem sikerült túl jó

Nyitókép:TIkTok

Újabb ellenzéki politikus arcképe lett felvarrva, Karácsony Gergely után Magyar Péterről is készült tetoválás. A TikTok videóban szereplő tetováló művész éppen az ATV Startot nézte – amelyben Krug Emília felvetette, hogy Magyar Péterről is lehet tetoválás Karácsony Gergely után – és utána már láthatjuk is, hogy valaki felvarrta a tetoválást.

A mostani alkotást ugyanaz művész csinálta, mint amelyik korábban a főpolgármester arcképét varrta fel vendégének, az a különbség, hogy míg az lábra került, Magyar Pétert karra tetoválták.