Pár korsó sör áráért okoznak százmilliós károkat és életveszélyt a tolvajok

A kábel elvágásával az elkövetők több órára zavart okoztak a Szlovákiából Magyarországra irányuló kőolaj szállítását koordináló elektronikai rendszerben, amely ideiglenes szolgáltatáskiesést eredményezett.

A hiba teljes kijavítása több napot vett igénybe, miközben a háromezer forint értékű vezetékdarab ellopása miatt okozott kár javítása négymillió forintba került.

Pár doboz cigaretta miatt 28 napot késtek a vonatok

A MÁV hálózatán is súlyos károkat okoznak a megélhetési bűnözők. A vasúttársaság közlése szerint tavaly 28 millió forint kárt okoztak a színesfémtolvajok 2013-ban, közel 400 bűncselekményt követtek el az év során.

Az ellopott és megrongált berendezések miatt 40 ezer percet, vagyis közel 28 napot késtek a vonatok, vagyis a tovagyűrűző hatások miatt valójában jóval nagyobb kár érte a vasúttársaságot és az utasokat.

A vasúthálózat kiemelt célpontja a bűnözőknek, akik előszeretettel lopják el a pályához tartozó csavarokat, sőt, síndarabokat, valamint a biztosítóberendezéshez tartozó kisebb alkatrészeket, de akár a sorompó alkatrészeit is. Így tehát nem csak anyagi kárt okoznak, de balesetveszélyt is okoznak a tolvajok, akik mindössze pár ezer forintot kapnak az illegális fémhulladékért a MÉH telepeken.

A fémlopás mások életébe kerülhet

A közműcégek és az önkormányzatok is súlyos összegeket fordítanak az ellopott, megrongált vezetékek és más fémberendezések pótlására. A bűnözők sokszor az utcai csatornafedeleket is elviszik, amennyiben könnyedén fel tudják ezeket szedni. Ezzel sok esetben életveszélyt okoznak, mivel a figyelmetlen gyalogosok beleeshetnek a több méter mély csatornákba, de egy rossz mozdulat is elegendő egy komolyabb sérüléssel járó balesethez. Igaz ez az autósokra is, valamint a gépkocsiban keletkező anyagi kár is jelentős lehet.

S miközben a tolvajok a MÉH-ben, vagy más kapcsolataikon keresztül alig kapnak pénzt az ellopott zsákmányért, pótlásuk jelentős összegbe kerül, ráadásul sokszor nem is állnak azonnal rendelkezésre a speciális fémtárgyak, így az ideiglenes veszély-elhárításnak is komoly ára lehet.

A MÉH telepeken elvileg nem vehetik át az illegális fémhulladékokat, ugyanakkor a kereskedők sok esetben nem kérnek semmilyen dokumentumot sem az eladóktól, vagy a tolvajok hamis papírokkal igazolják a fémek eredetét. A telepeket rendszeresen ellenőrzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és a kereskedők is sok bejelentést tesznek. Arról ugyanakkor nincs becslés, hogy a hatósági fellépés mennyire hatékony és a tolvajok mekkora részét sikerül felelősségre vonni.