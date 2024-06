Nyitókép: Hír TV/képernyőkép

„Jeleztem Magyar Péter oldalán, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ezzel a verscímmel bármit kitenni (később ki is egészítette a posztot). Hiszen Szabó Lőrinc ebben a versében megvallja a tökéletes önzést, egyfajta utasításgyűjteményt fogalmaz meg a társához. Leírja, hogy az áldozata legyen öngyilkos, vagy majdnem az, törvényen kívüli, mint az állat, hogy szeresse, ne éljen, ha a költő nem akarja, és persze ne lássa a bonthatatlan börtönt! Nos, Szabó Lőrinc két nőt hajszolt az öngyilkosságba, egy igazi szörnyeteg volt. Nem véletlenül írt Reményik Sándor válaszverset erre a borzalomra, amit magam is szerelmes versnek hittem tinédzserként. De kinőttem.

Tehát leírtam egy figyelmeztetést kommentben. Nem volt benne semmi más, csak a tények. Írhattam én ezt jóindulatból, hogy a propaganda ne kezdje ki Péter Magyart, hogy ne érezzék úgy, hogy íme, most aztán alátámasztotta a bántalmazóságáról szóló híreket. De az emberek nem így vették. Amit ott kaptam, egyetlen fideszes vagy DK-s keménymagnál sem tapasztaltam, írtam pedig sok »csúnyát« Orbánról is, Gyurcsányról is. Félelmetes, ahogyan a torkomnak ugranak egy apró, tényeken alapuló figyelmeztetésért.

És akkor megérkezett a magyarázat, amit egy Anikó nevű hölgy fogalmazott meg nekem: »Én egyszerűen nem akarom a rosszat látni ebben az emberben!« – írta Anikó Péterről. Itt van a kutya elásva. Még a legapróbb kritikában is azt a veszélyt látják, hogy csalódnak, hogy ledől az illúziófal. Legyen az a kritika akár jóindulatú, építő, féltő! Mert ezek az emberek (többnyire idősebbek, és innentől valahol érthető is a jelenség) RETTEGNEK, hogy megint csalódni lesznek kénytelenek! És a lehetőségét is elutasítják ennek. Pedig ez nem visz ám előbbre! Hogy nem lehet szólni egy politikusnak, hogy vigyázzon, mert veszélyes lehet, amit kitesz! Én többet biztosan nem szólok, mert nem akarom magam kitenni annak a virtuális lincselésnek, ami ott megy, mert rámutattam egy hibára. Kritikus hangok nélkül, a kritikátlan rajongók tömeg szépen lassan eltorzít mindent! Láttuk ezt bal- és jobboldalon egyaránt. De hát ne várjuk, hogy felnő hirtelen a társadalom, hiszen ezer év alatt sem sikerült!”