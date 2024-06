A nemzetközi sajtó lerántotta a leplet Orbán új jobboldali „szuperfrakciójáról”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Marine Le Pen, Geert Wilders és a többi jobboldali vezető egy jobboldali szuperfrakció létrehozásáról tárgyalnak. Ez a jobboldali blokk magába foglalhatná az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) frakcióját, és zászlajára tűzhetné a korrupció és az illegális bevándorlás elleni harcot – erősítette meg a The European Conservative-nak több brüsszeli forrás.

A cikk a jobboldali „szuperfrakció” lehetséges összetételének bemutatás mellett kitért arra, hogy a Politico újságírója állítólag az egyik megbeszélést követően egy kézzel írott jegyzetet talált a tárgyalóteremben, miután az Identitás és Demokrácia (ID) vezetői távoztak.

A lap szerint a feljegyzéseken utalnak az AfD-re is, amelyet az ID néhány hete kizárt soraiból.

Emellett említi a cikk Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és a Fideszt, amely évekkel ezelőtt kilépett az Európai Néppártból (EPP). A jegyzetben az áll, hogy „Orbán Viktor új csoportja”, ami utalhat arra is, hogy a Fidesz is bekerül az új szuperfrakcióba. Végül a lap megemlített egy másik lehetőséget is, amely szerint Orbán Viktor csatlakozhat egy harmadik szuverenista csoporthoz az AfD-vel és a többi el nem kötelezett nemzeti konzervatív párttal, melynek neve Vera Europa lehet.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

