A Momentum eszének esete a több millió magyar fiatallal – mi kérünk elnézést, de komolyan

Kecskeméten a Mercedes gyárába (pfúj, gyár!) pillanatnyilag keresnek villamosmérnököt a felületkezelő üzem légtechnikai berendezéseinek karbantartási területére, keresnek üzemorvost, keresnek üzemmérnök rendszerspecialistát a vezérléstechnika területén, keresnek munkavédelmi szakembert.

A 32 nyitott pozíció közül 13 kifejezetten mérnöki, négy informatikai, és nulla a betanított;

a legalacsonyabb szintű állás esetében is szükséges egy szerszámkészítői végzettség vagy többéves tapasztalat, és egyebek mellett olyan feladatokat kell ellátni, mint „a hidegalakító présszerszámok hibaanalízise, javítási és karbantartási műveletek végrehajtása, dokumentálása”.

Hibaanalízis, javítás, karbantartás –

az elmúlt öt évben milyen színvonalon abszolválták ezeket a műveleteket az oly tanult és világlátott momentumosok?

A Schneider Electric most átadott klímasemleges dunavecsei okosgyárába jelenleg Customer Project Technical Engineerre, valamint Inventory and Flows Supervisorra van igény – ez se hangzik valami összeszerelősnek. Rémisztő lenne belegondolni, vajon milyen kép élhet egyes nyugat-európai elitegyetemeken tanult értelmiségiek fejében a XXI. századi üzemről mint olyanról, ha tudni vélik, hogy azokban

csupa-csupa félanalfabéta kétkezi melós csavarozgat,

ezért javaslom, hogy inkább ne is merengjünk ilyesmiken – bár igaz: annál tökéletesebb perpetuum mobile nem létezne, mint hogy adott épületben szakadatlanul szerelődnek össze az elektronikai alkatrészek, egyetlen CNC programozó, logisztikus, illetve üzemi szakács közreműködése nélkül.

Persze aki a top százba sorolt Amszterdami Egyetemen végzett migrációs és etnikai tanulmányokat, abban akár az is felmerülhetne, hogy inkább mégse állítja be nagy nyilvánosság előtt lesajnálandó útként és szánalmas, bebetonozott „sors”-ként az integráció legelső lépcsőfokának is minősülő közmunkát és a betanított összeszerelést –

hogyan lenne szelfizhetőre takarítva a közterület, miként jönne létre az alapértelmezett momentumos e-rollerje vagy házimozirendszere, ha föntről azt sugallja a szociológus, hogy reggelente felkelni és ilyenek előállításában részt venni vérciki?

Oldja meg inkább minél több vendégmunkás? Vagy gyártsa le a Távol-Kelet, amellyel üzletelni rút?