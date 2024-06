Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

„A jogorvoslat persze mindenkinek jár, legalább tovább tisztul a kép. Vitézy Dávid az egész kampányát arra építette, hogy ő nem a Fidesz jelöltje, most mégis azoknak a szavazatában bízik, akik a szavazólapon áthúzott Szentkirályi Alexandrára és rá is szavaztak. Ezek természetesen érvényes Vitézy szavazatok, ahogy arra a Fővárosi Választási Iroda külön felhívta a szavazatszámlálók figyelmét. Talán nem kellett volna félrevezetni a szavazókat a szentkirályis színjátékkal, nem visszaléptetni a Fidesz hivatalos jelöltjét az utolsó pillanatban, és akkor nem lett volna ekkora kavarodás. Ez volt a választók igazi félrevezetése: ahogy ezt a Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata (ENEMO) missziója is megállapította. Most olyan fideszes választási delegáltak nyilatkozata alapján akarja újraszámoltatni az érvénytelen szavazatokat, akik vasárnap még az aláírásukkal tanúsították, hogy azok valóban érvénytelenek. Ezek a »bizonyítékok«, amelyekről az egy óra alatt összehívott fideszes többségű választási bizottság dönt. Ugye, hogy tisztul a kép?”