Szuverenista sikertörténet a CPAC Hungary

A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Április 25–26-án immár harmadik alkalommal találkoztak Budapesten a világ szuverenista erői a CPAC Hungaryn, hogy közös erővel tudják lecsapolni a globalista mocsarat, amely most már azzal fenyeget, hogy ellepi a teljes nyugati világot. A rendezvény óriási sikernek bizonyult, még a korábbi évekét is túlszárnyalta. Jöjjenek a nyers számok: mintegy 3000 résztvevő, 500 külföldi vendég és 80 felszólaló volt jelen hat kontinensről. Olyan nagy nevek tartottak beszédet, mint Orbán Viktor, Geert Wilders, Mateusz Morawiecki és Janez Janša. Az eseményt nagy médiafigyelem kísérte, a világsajtó is beszámolt Donald Trump amerikai elnökjelölt és volt elnök videóüzenetéről. Bátran kijelenthető: az idei CPAC Hungary elegendő szellemi muníciót ad a világ szuverenista erőinek, hogy leválthassák a korrupt globalista elitet.