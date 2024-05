Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„A magyar emberek egy része már most tudni véli, hogy Magyar Pétert az ég – sőt: az Ég – küldte nekünk, hogy kiárassza ránk mindenható szeretetét, magvas bölcsességeit, a rútakat pedig a kárhozatba taszajtsa. Ahová lép, ott fű nő, ahová pillant, virágba borulnak a fák, tapsikolnak a jázminok. Jelenlétében indokolatlan jókedv támad, dalra fakadnak a madarak, megmozdulnak a halottak, a leprások panaszai enyhülnek. Egy szebb, jobb, bőségesebb élet hírnöke ő. Sőt talán maga a fényhozó, a messiás és az örömhír ő egy személyben. Vagy valami ilyesmi.

Ne ijedjen meg a tisztelt olvasó! Nem én írok ilyeneket, csupán a rajongói levelek, hozzászólások lényegét próbálom visszaadni.

Tudniillik a Magyar Péter Rajongói Klub boldogságos légkörében himnuszok, ódák és virágénekek születnek ezekben a napokban, melyeknek tárgya minden esetben Péter.

A mi Péterünk, aki megtestesült, leszálla közénk, és igét hirdet. »Az Ég küldte!« – sikkantja egyik rajongója. Egy másik: »Nostradamus is megírta.« »Még az égiek is Rá tekintenek« – tódítja a harmadik. Mondataik végén, olykor a közepén is szívecskék.

Amint az a kiválasztottaknál lenni szokott, Péter munkálkodását csodás jelenések kísérik, melyekről tanítványai nem restek tanúságot tenni. »Ma is így történt Veszprémben, a pár perce véget ért beszéde alatt csodálatos volt az ég.« Íme, még a felhők is illedelmesen arrébb úsznak, fölszakadoznak, ha Péternek a közelben akad dolga. Amerre országjáró körútja vezet, mindenütt érdemes előkészíteni a bőségszarukat, hátha spontán megtölti őket. Hívei, ha ismernék, minden bizonnyal a »Harmatozzatok, égi magasok« kezdetű egyházi énekkel köszöntenék a fennkölt embert. Aki csak megy, beszél, áldást oszt fáradhatatlanul. Viszi az örömhírt a kókadt baloldali híveknek, tanúságot tesz az ő egy, szent, apostoli örök igazságáról, miszerint: aki nincs vele, azt a Tóni fizeti. Szavait ujjongás kíséri, kiürült ivóflaskáiból spontán kiállítások nyílnak.

»Imádunk téged, Péter. Te vagy az életünk legeslegszebb csodája, ne add fel, mi veled vagyunk örökre. Tettél értünk nagyon sokat, a szívünkben élsz, te okos, szép ember, imádunk!« – írja két elájulás között egy hölgy. Egy másik pedig már mintha a glóriát is látni vélné a szőke hajfürtök körül: »A szeretet fénye, ami körülveszi, és ezt sugározza az emberek felé.« Így bizony. Magyar (Szerető) Péter eljön mindannyiunkért, akár akarjuk, akár nem.

Mindeközben a baloldal többi jászolában sírás vala és jajveszékelés. Meg ökölrázás. Nekik nem hozott semmiféle örömhírt a Péter, ellenben övcsatját pattogtatva elhajtotta összes kis báránykájukat – ők lesznek ezentúl a csodatévő ember szavazói. Szemlőhegyi Ferenc és neje most ott áll csapzottan a visszalízingelt csillár alatt, és azon szorong, vajon hány szavazójukat hajtja még el a Magyar, megmarad-e legalább az öt százalékuk vagy mehetnek vissza a kádkőiparba.

A Momentumnál is kifejezetten kriptahangulat uralkodik, Cseh Katalin interurbán próbálja hívni Párizst, de Emmanuel nem veszi föl, épp az atombőröndjével babrál.”