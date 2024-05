„Új irányt vett a Fidesz kommunikációja. Illetve egyáltalán nem; visszatért a két és fél évvel ezelőtti útra. Akkor bevált, kétharmados sikerhez vezetett, miért ne működhetne most is. Emlékszünk ugye: az orosz agresszió elindítása után Márki-Zay egy interjúban arra a kérdésre, hogy küldene-e magyar katonákat Ukrajnába, azt az egyébként magától értetődő választ adta, hogy ha ezt a NATO kérné, igen.

MZP abból az egyszerű tényből indult ki, hogy Magyarország részese az atlanti szövetségnek, vagyis kötelessége volna részt venni a közös fellépésben, ha lenne ilyen. Az orbáni propagandagépezet ebből a mondatból építkezett és ijesztett rá a magyar társadalomra: ha az ellenzék – szerintük: a baloldal – nyerné a választásokat, fiainkat már másnap az ukrán fronton találnánk. Látjuk, tudjuk, az egész teljes mértékben hazugság volt, a NATO nem kért ilyesmit tőlünk, mástól sem, így persze az sem igaz, hogy Orbán győzelme jelentette a biztosítékot a magyar családoknak.

Most hasonló akciót indít a kormány/párt. Hétfőn a miniszterelnök interjút adott a Megafonnak – az örök provokátor, az ellenzéket vegzáló, szavait kiforgató »riporter« most olyan volt, mint a bólogató kutya –, és abban kvázi hosszan eltűnődve beszélt arról, hogy az EU besorozná egy központi hadseregbe a magyar fiatalokat, hogy aztán a frontra dobja őket, de ő ezt nem engedheti meg, mi ezt már megtapasztaltuk Voronyezsnél, a II. világháborúban, ahol magyar katonák tízezreinek életébe került hadtörténetünk legnagyobb katasztrófája. Aztán, ugyancsak hétfőn, Szijjártó Péter az EU-s külügyminiszterek találkozóján, ahol Magyarország megint csak egyedül vétózott a segítségnyújtás ellen, ráerősített arra, hogy az EU magyar fiatalokat sorozna be és vinne harcolni. Már e két megszólalást követően lehetett érezni: ez az új kommunikációs irány.

A háborúpárti baloldal, amelyet az országot beborító plakáterdő is hirdet, majd Orbánt a béke letéteményeseként bemutató újabb vizuális »élmény után« erre helyezik majd a hangsúlyt. Arra, hogy Brüsszel vinné a fiainkat. És lőn: a kedd reggeli Magyar Nemzet induló címe már ez volt: »Brüsszel magyar fiatalokat küldene az ukrán frontra«. Az ugyancsak kormánypárti bulvárlap, a Bors címlapján idézet Orbántól: »Magyar fiatalok más érdekében ne legyenek katonák.« Igazán nem lennék meglepve, ha valahol máris nyomnák az új óriásplakátokat, amelyek öles betűkkel üzenik: EU – el a kezekkel a magyar fiataloktól!”