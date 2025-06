„Molnár Áron mindig azt mondja, amit hallani akarnak azok, akik támogatására szüksége van – legyen szó pénzről vagy lájkokról. Talán még senkit sem járt át annyira a szeretet szelleme, mint Molnár Áront, aki nem érte el a céljait az életben, a frusztrációját pedig másokon vezeti le.

Magyar Péter egyik legnagyobb rajongója egy korábbi Pride-on egy zenés előadáshoz hasonlító produkcióban énekelt (vagy akart énekelni?) arról, hogy a világ összes bajára a szeretet a megoldás. Szerinte a gyűlölet olyan társ, ami soha nem fog jó tanácsot adni:

»A szeretet eljön érted. A szíveden átjár. Ha kinyitod, élsz és érzel.«

Molnár Áron, Magyar Péter és a szeretet

Nos, NoÁrért valóban eljött a szeretet, és tényleg átjárta a szívét, amit kinyitott. Éppenséggel kicsit másképpen szeret, mint ahogyan azt a konzervatív emberek megszokhatták. A bukott színész az utóbbi időszakban inkább azzal haknizik, hogy videóüzenetekben hergeli a magyarokat és habzó szájjal mocskolódik, gyalázkodik olyan embereken, akik egyet mernek érteni az Orbán-kormánnyal egy-egy témában – mi más ez, ha nem az elfogadás?

Vasvári Vivient, egy többgyermekes családanyát egy vérlázítóan undorító videóban alázta meg, csak mert kulturáltan elmondta a véleményét a Voks 2025 szavazásról és Ukrajna uniós csatlakozásáról, és az nem egyezett a saját táborának véleményével. Amikor pedig a férje kiállt Vasvári mellett, Molnár Áron további gyűlöletcunamit zúdított a családra, ami ezután halálos fenyegetéseket is kapott. Magyar Péter rajongója egyébként Novák Katalin volt köztársasági elnököt is többször próbálta meggyalázni, de több jobboldali személyre, közszereplőre is ráküldte a támogatóit.”

Nyitókép forrása: Molnár Áron Facebook-oldala

