Húsz év múlva

Nyitókép: Shutterstock

Mintha tavaly lett volna: egy verőfényes, kellemes május 1-jén Magyarország belépett az Európai Unióba. Pontosan emlékszem arra, hogy mennyire nem volt kitörő, össznépi, nemzeti ünnep a csatlakozás napja. De nem áradt a pesszimizmus, a negativitás sem. Egy szűk EU-ellenes kisebbséget leszámítva a magyar polgárok először is nagy többségben megszavazták, majd 2004 tavaszán tudomásul vették, hogy az ország az európai közösség része lesz. Ezt a mérsékelt közönyt lehet kritikusan is értékelni, hogy „emberek, hát miért nem ünnepeltek, Európa végre eljött, leszállt a magyarok közé, végre beléphetünk az ígéretek földjére!”. De úgy tűnik, a magyarok akkor is realistábbak – és akkor is önérzetesebbek – voltak. Mi ezer éve is Európa része voltunk, azok vagyunk most és azok leszünk a jövőben is, eltéphetetlenül, kiszakíthatatlanul. Európa egyik középső régiójában, egy hegykaréj által körül­ölelt, termékeny medencében.

Nem mi, hanem nagyhatalmak döntöttek arról a 20. század közepén, hogy Európának nem a szabadabbik, hanem a vasfüggönnyel elzárt felén kell évtizedeket leélnünk. Nem mi, hanem nagyhatalmak döntöttek arról, hogy egyikük ránk szabadíthatja ember-, hagyomány- és társadalomellenes, jövőképtelen vérvörös eszméit.