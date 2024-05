Nyitókép: Rangos Katalin YouTube-csatornája

„Már azt is elhűlve hallgattam, amikor Magyar Péter azt fejtegette Rangos Katalinnak, hogy jaj, hát ő már 2022-ben sem a Fideszre akart szavazni, de a fideszes kamaszfia, az bement a fülkébe, és ragaszkodott hozzá, hogy mégis Orbánra húzzák az ikszet az anyjuk miatt. Nyilván ez nem akadályozta meg abban, hogy még két évig sokmilliós fizetést húzzon, de most nem is ez a fontos – hanem az, hogy a saját gyerekét megint odakúrja az őrjöngve lincselő csőcselékének.

Azt fejtegeti ugyanis a Blikknek (btw az ilyenkor nem fideszes propagandalap, gondolom), hogy «a legnagyobb fiammal érinthetnénk komolyabb témákat, de vele most – úgy érzem – nem állunk egy politikai táborban», de szerinte legkésőbb néhány év (?!) múlva megtalálhatják a közös hangot a fiával.

Mi a pöcsért kell a még mindig tizenéves fiával ezt csinálnia? Van-e bármilyen határ, amitől visszahőkölne? (jó, kérdem arról az emberről, aki titokban felvette a feleségével folytatott beszélgetést).”

***