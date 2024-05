A Magyar Nemzet levezeti, miért háborúpárti Magyar Péter szlogenje

Nem véletlen a baloldal háborúpártisága, hiszen ma már tudjuk, hogy a 2022-es választási kampányukat mintegy 4 milliárd forintnak megfelelő dollárral támogatták az Egyesült Államokból. A pénz nagy része Soros Györgytől származik, aki közismerten az amerikai demokraták meghatározó háttérembere és finanszírozója. A magyar dollárbaloldalhoz az Action for Democracy nevű alapítvány közvetítésével érkeztek a támogatások. A pénzekből részesült a Márki-Zay Péter, volt miniszterelnök-jelölt vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de jelentős, milliárdos támogatás érkezett a baloldali kampányt lebonyolító DatAdat nevű céghez és a szintén a Gyurcsány-Bajnai tengelyhez köthető Oraculum 2000 Kft-hez.

A magyar társadalom többsége valóban elutasítja a háborút, a Soros-hálózat álláspontja azonban semmit nem változott, akár a háború eszkalációját is kockáztatnák. A baloldal azt tenné, amit a globalista baloldal elvár tőlük. És Magyar Péter is. Mindezt azért is lehet kijelenteni, mert a Tisza párt európai parlamenti választási listájának első pozícióiban megtalálhatók a Soros György hálózatához köthető jelöltek. Nem véletlen az sem, hogy Magyar egyik leglelkesebb támogatója itthon Márki-Zay Péter, aki 2022-ben a baloldal miniszterelnök-jelöltjeként súlyos, háborúpárti kijelentéseket tett. A háború még el sem kezdődött, amikor a Partizánnak adott interjúban Gulyás Márton műsorvezető kérdésére, miszerint ha kirobban a konfliktus, miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget,

Márki-Zay ezt felelte: „Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.”

Bár sokan azt gondolhatták, csak bakizott Márki-Zay, nem, hiszen néhány nappal később az ATV adásában megerősítette háborúpárti álláspontját: „Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk” – mondta Márki-Zay. Egyértelműen a fegyverszállítások mellett állt ki Gyurcsány Ferenc is, aki a háború kirobbanása után négy nappal ezt írta a közösségi oldalán: „Például azzal indokolta a fegyverszállítások lehetetlenségét (Orbán Viktor – a szerk.), hogy azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek. Szegény Orbán, félreértette a helyzetet, azt hitte, az oroszoknak kellene fegyvert adni. Nem, nem azoknak. Az EU a hazájukat védő ukrán népnek ad, akik között sok nemzetiségű állampolgár él, köztük magyarok is.”