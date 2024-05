Ők is kiborultak, most is hozzájuk rohanok, kibeszélni ezt a nőszemélyt. Ahogy mondani szokták pestiesen, Klárika nagyon vakon van. A mostani interjúban rákérdezett a riporter arra, hogy miként képzeli azt, hogy a mostani választás után megbukik az Orbán-kormány. Jött is rá a válasz:

»2006-ban Gyurcsány Ferenc vállalta a politikai felelősséget azzal, hogy bizalmatlansági szavazást kért maga ellen a parlament előtt. Megkapta a bizalmat a koalíciós párttól is, és így folytatta kormányzást. […]«

Még a kérdező is meglepődött Dobrev döbbenetes válaszán, és kiemelte, hogy ilyen bizalmatlansági indítványt éppenséggel Orbán Viktor is kérhetne maga ellen, biztos, hogy a kétharmados többség kiállna mellette. Majd feltette azt a kérdést is, hogy szerinte nem így történne?