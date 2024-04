Újrázók és újak: bemutatjuk a Fidesz-KDNP új EP-képviselőjelöltjeit!

A jelöltek között felbukkannak már korábbról ismert nevek is – ilyen például Gál Kinga, Győri Enikő, Gyürk András vagy éppen Schaller-Baross Ernő –, de akadnak újak is. Utóbbiakat mutatjuk be röviden:

Győrffy Balázs 1979-ben született Pápán. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi, valamint Állam- és Jogtudományi Karán végezte. 2009-től a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) alelnöke. 2010 óta országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának tagja, 2018-tól annak alelnöke. 2013-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, erre a tisztségre 2017-ben és 2022-ben is 5 évre újraválasztottak. Nős, egy fiúgyermek édesapja.

Szekeres Pál Budapesten született, 1964-ben. A Magyar Testnevelési Egyetemen vívó szakedzői diplomát, a Külkereskedelmi Főiskolán marketing kommunikációs szakközgazdászi, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen mediátori végzettséget szerzett. Több kormányzati cikluson keresztül miniszteri biztosként és helyettes államtitkárként segítette az aktuális kormányzat munkáját a sport és a szociális igazgatás területén. Válogatott vívóként ért el kiemelkedő sikereket, olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok, világ és Európa bajnok. Az EU Disability Platform magyar tagja, a World Parafencing elnöke és a World Ability Sport elnökségi tagja. Nős, három gyermek édesapja.

Ferenc Viktória Nyelvész, kutató, egyetemi oktató. 1984-ben a szlovák–ukrán–magyar hármashatár mellett, Ungvár közelében született. Felsőfokú diplomát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol nyelv és történelem szakán szerzett 2006-ban, majd a Pécsi Tudományegyetemen védte meg PhD-fokozatát az alkalmazott nyelvtudomány területén. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának munkatársa, ezt követően pedig 11 éven át a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezető kutatója. 2020 óta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, számos publikáció szerzője. A magyar és ukrán nyelv mellett spanyolul és angolul is folyékonyan beszél.

Vicsek Annamária Vajdasági származású szakpolitikus, Budapesten tanult logopédusnak, majd mesterfokozatot szerzett az ELTE-n speciális pedagógiai szakelőadóként. Szülőföldjére való visszatérését követően az anyanyelvi oktatás, a közösségépítés és a nemzetpolitika terén tevékenykedik. A Vajdasági Magyar Szövetségnek 2008-tól tagja. A legutóbbi tisztújításokat követően a párt Tanácsának, majd Elnökségének tagja, illetve a VMSZ egyik alelnöke. 2014-től köztársasági parlamenti képviselő, 2016 óta államtitkár a szerbiai Oktatási Minisztériumban, amelyet több európai- és világszervezetben képvisel. Két fiúgyermek édesanyja. A magyaron kívül szerbül, angolul és németül beszél.

László András Külpolitikai elemző, tanácsadó. Egyetemi tanulmányait Belgiumban, Franciaországban és Magyarországon folytatta. Mesterdiplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán szerezte. 2008-tól a Külügyminisztérium, majd a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma (később Emberi Erőforrások Minisztériuma) munkatársa. 2014-től az Európai Néppárt frakciójának, majd a Fidesznek a tanácsadója. 2018-tól az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri biztosa. 2020-tól a Fidesz külpolitikai tanácsadója, majd külpolitikai elemző volt a Megafon Inkubátor Központnál. Nős, két gyermek édesapja.

Bólya Boglárka Jogász, három gyermek édesanyja. Angolul, franciául, spanyolul és németül beszél. Szakmai pályafutását ügyvédjelöltként és a Külügyminisztériumban kezdte. 2003 és 2019 között az Európai Parlament munkatársaként dolgozott, az Európai Néppárt frakciójában jogi tanácsadóként, majd jog- és belügyi főosztályvezetőként. Antonio Tajani Európai Parlamenti elnökké választását követően az elnök tanácsadója lett. 2011-ben részt vett a magyar EU- elnökség sikeres lebonyolításában, a horvát csatlakozási szerződést szövegező munkacsoport elnöke volt. 2019-ben az Igazságügyi Minisztérium uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárává nevezték ki. Jelenleg miniszteri biztosként az Európai Uniós Ügyek Minisztériumában a 2024-es magyar EU-elnökség előkészítéséért felel.

Petri Bernadett Jogász, európai uniós szakértő. Ügyvédi tevékenységét követően tizenkét éven át dolgozott az európai uniós intézményeknél. A XXI. Század Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatójaként rendszeresen publikál, oktat és nyilatkozik az Európai Uniót és annak működését érintő kérdésekben. 2023 óta a hazai gazdasági és társadalmi szereplők nemzetközi kapcsolatépítését, közvetlen uniós forrásszerzését és brüsszeli érdekképviseletét segítő Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezetője, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa. Házas, egy kisgyermek édesanyja.

Hegedűs Barbara 2014 óta Veszprém önkormányzati képviselője, majd alpolgármestere. Nemzetközi tanulmányok szakon diplomázott a Corvinus Egyetemen, angol és spanyol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szakmai tapasztalatot a Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium miniszteri kabinetjében és az Európai Parlamentben szerzett. 2019 óta a Régiók Európai Bizottságának tagjaként lehetősége van a helyi érdekek képviseletére Brüsszelben. A Fidelitas külügyi vezetőjeként a fiatalok képviselete szívügye. Doktori fokozatát a NKE Hadtudományi Doktori Iskolájában szerezte, EP képviselőjelöltként egyik fő érdeklődési területe a biztonságpolitika. Házas, két gyermek édesanyja.

Kavecsánszki Ádám A Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-főigazgatója, 31 éves, Abaúj-Zemplén szülöttje, sárospataki öregdiák. 2016-ban diplomázott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán. 2014-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gyakornoka, 2015-ben pedig a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának dél-ausztráliai ösztöndíjasa. 2016 óta a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség pártalapítványának, a Polgári Magyarországért Alapítványnak a szervezési igazgatója, majd főigazgatója, 2021 februárjától pedig a kuratórium elnöke.

Juhász Hajnalka Jogász, mesterdiplomáját nemzetközi közjogból Angliában szerezte. A KDNP alelnöke. 2018 óta országgyűlési képviselő, a Külügyi Bizottság alelnöke, tagja az Európai Ügyek Bizottságának és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének. Miniszteri biztosként hazánk humanitárius segítségnyújtása, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnökségével összefüggő területeken is dolgozott.

Hidas Dóra 1999-ben született. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog – és Államtudományi Kar jogász szakán abszolutóriumot szerzett. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán is tanult. 2018 óta a Fidelitas, 2020 óta a Fidesz tagja. 2019-2021 között a Fidelitas tatabányai szervezetének alelnöke. 2019-től a Fidelitas Külügyi Kabinet tagja, amelynek 2023 óta vezetője. 2021-2023 között az Európai Néppárt hivatalos hallgatói szervezetének (European Democrat Students) alelnöke. Angolul és franciául beszél.

Magyar Ágnes Zsófia 2005 óta a Fidelitas tagja. Az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének (YEPP) 2013-tól állandó Fidelitas-delegáltja, 2017-től 2019-ig két cikluson át az alelnöke. 2013-tól 2018-ig az Európai Parlamentben a Fidesz-delegáció tanácsadója. 2018-tól Varga Judit igazságügyi miniszter külpolitikai tanácsadója. 2020-tól 2021-ig a Danube Institute francia politikai kapcsolatokért felelős vezető kutatója. 2021-től a Fidesz pártalapítványának (PMA) brüsszeli képviseletvezető-helyettese. Franciaország szakértő. A korábbi francia köztársasági elnök, Nicolas Sarkozy: Viharos idők (Le temps des tempêtes) c. könyvének magyarra fordítója. Angolul és franciául felsőfokon, olaszul középszinten beszél.