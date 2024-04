Nyitókép: Thomas Krych/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

„Április 1-jén trollok keresték meg Márki-Zay Pétert magukat Korányi Dávidnak, az Action for Democracy urának kiadva. Az áprilisi tréfából viszont komoly kérdéseket felvető közéleti diskurzus kerekedett ki, miután Márki-Zay Péter válaszolt az sms-ekre, sőt még közös teázást is egyeztetett a trollal. A beszélgetést később elküldték részünkre e-mailben, de míg nem hitelesítették azt közjegyző által és nem kerestük fel az érintettet, nem számoltunk be annak tartalmáról. Mivel a történet meglehetősen szürreális, megpróbáljuk lépésről-lépésre bemutatni a teljes eseménysort. Kezdjük a tényállításokkal.

Április 1-én megtörtént a beszélgetés Márki-Zay Péter és az internetes troll között. Magáról a beszélgetésről megkeresésünkig sehol nem beszélt Márki-Zay Péter. A következő párbeszéd zajlott le Márki-Zay Péter és a magát Korányi Dávidnak kiadott troll között, változtatás nélkül:

– »Kellemes Ünnepeket Péter! Üdv, Korányi Dávid

– Kedves tőled, én is boldog húsvétot kívánok nektek!

– Április 20-án repülök haza. Esetleg egy tea, ha lesz időd?

– Persze, hívj majd.

– Kereslek majd. Addig is jó lenne egy kicsit karakteresebben tolni a MP-t. Nagy terveink vannak vele. Értve vagyok? Ünnep után keresd Karácsony kabinetfőnökét, hagytam nála egy kis költőpénzt neked és Puzsérnak. A többit majd személyesen. De ne járjon a szád, mint a múltkor.

– MP Lázár embere. Orbán leváltása továbbra is közös cél, de ezt mi soha nem pénzért tesszük.

– Mi úgy tudjuk, hogy MP lefizethető. Sőt….«

A beszélgetés után pár nappal e-mailben érkezett hozzám a screenshot az sms-váltásról, de annak szürrealitása miatt nem foglalkoztunk az üggyel. Pár kérdés azonban felvetődött az abból kiolvasható párbeszéd kapcsán. Ha Márki-Zay Péter tudta, hogy áprilisi tréfát űznek vele, akkor miért egyeztetett teavacsorát, illetve miért fogalmazott meg kijelentő módban olyan állítást, ami ha nyilvánosságra kerül, magyarázkodnia kell? Ha Márki-Zay Péter nem tudta, hogy egy troll szívatja, akkor mire alapozza azt az állítását, hogy Lázár János embere Magyar Péter? Ha Magyar Péter valóban Lázár János embere, akkor Márki-Zay Péter tulajdonképpen a legnagyobb riválisával működik együtt, amikor ennek ellenére támogatja Magyart? Illetve, ha tudta, hogy átverték, megszívatták, megtréfálták, akkor erről miért nem számolt be, mint oly sok dologról, amiről rendszeresen tájékoztatja a követőit?”