„Nem akartam Húsvétkor posztolni, ezért most reagálok még Varga Judit interjújára is.Varga Judit biztos, hogy igazat mondott, mert az általa elmondott történetek pontosan megfelelnek egy bántalmazó kapcsolat stílusának. Ilyen részletességgel, ilyen átéléssel nem lehet hazudni. Sokan szemére vetik, hogy miért maradt ilyen hosszú ideig ebben a kapcsolatban. Aki ezt a szemére veti, az nem ismeri ezeknek a kapcsolatoknak a lényegét.

A bántalmazott nő az önbizalmát veszíti el és nem tud menekülni.

A bántalmazó pedig ezzel visszaél és mindig fogadkozik, hogy megváltozik, elaltatja a bántalmazottat, hogy aztán újra a nyakának ugorjon.Nagyon nehéz ezekből a kapcsolatokból kilépni.Ráadásul vallásos emberek, életreszólónak tartják a házasságot. Megmenteni akarta a kapcsolatot, még párterápiára is elmentek.Sokan felvetik, hogy miért hagyta ezt a környezete. Sajnos nem tudsz az akaratán kívül máson segíteni. Kiderült a nyilatkozatokból, hogy sokan javasolták neki, hogy váljon el, de ő nem vált el. A fenti függő okokból. Nagyon fájdalmas volt nézni a beszélgetést, nagy erő kellett legyen Juditban, hogy ezt elmondja.Erre is sokan felvetik, hogy miért kellett ilyen részletességgel elmondani, de azért kellett, mert Magyar mindenhol azt hazudta, hogy a feleségét védi, miközben őt támadta.

Rosszul vagyok Magyar szövegeitől. Bántalmazó szövegek, ahogy Baranyi Krisztina mondta.

Még arra is utalgat egy szmájlis bejegyzésben, hogy a veszekedés után zárva maradt az ajtó. Undorító egy bántalmazó kapcsolat kapcsán a nemi életükre utalni, ez is hatalmaskodás, sőt himsoviniszta dicsekvés akar lenni. Sokan csodálkoznak, hogy egyes feministák miért nem állnak ki mellette. Én nem csodálkozom, azon csodálkoztam volna, ha kiállnak, mert nem jellemző, hogy más politikai irányultságú áldozatok mellett kiállnak.Nagyon tisztelem Varga Juditot, remélem most már élheti boldog életét.Vége van. Most már tényleg vége a bántalmazásnak.”