Nem vicc: megérkezett az áprilisi hó Magyarországra

Nyitókép: Időkép képernyőfotó

A hidegfront csapadékzónája a délelőtti órákban ért az Északi-középhegység fölé, a csapadék halmazállapota esőről havas esőre váltott, majd tisztán hóra – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Hozzátették:

míg hétfőn már 30 Celsius-fokot mértek az Alföldön, kedden havas eső, sőt havazás volt Kékestetőn.

Mint írták, a hidegfronti csapadékzóna kedden a délelőtti órákban ért az Északi-középhegység fölé, és a csapadék hűtő hatásának segítségével – Kékestetőn szűk két óra alatt 2 fokos hőmérsékletcsökkenést tapasztaltak – a csapadék halmazállapota legmagasabb hegycsúcsunkon esőről átváltott havas esőre, sőt átmenetileg tisztán hóra is. Közölték azt is, hogy a csapadékhoz viharos szél is társul.

Az áprilisi havazásról készült webkamerafelvételt ITT tekintheti meg.