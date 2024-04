Politikai dráma Pest vármegyében: nemcsak Magyar Péter, legújabb szövetségese is a nagypolitikába vágyik

Épp a Mandiner.hu számolt be arról, a szigetszentmiklósi városháza állandó vendége az a Barta László, aki akkor került a sajtó középpontjába, mikor 2021. szeptember 22-én egy luxus BMW-t vezetve Gödöllőhöz közel, az M3-as autópályán a beton választóelemeknek ütközött és súlyos sérülést szenvedett. A kocsiból 18 millió forint készpénz került elő, nem mellesleg előválasztási szavazólapok, amelyeket Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből szállítottak a fővárosba. Barta jobbikos múltja szintén köztudott, és talán az sem a véletlen műve, hogy a Jobbik-Konzervatívok Ifjúsági Tagozatának egykori elnöke, Keresztesy Gergely ugyancsak be-bejár szigetszentmiklósi városházára.

Szigetszentmiklósi köztisztviselők politizálnak közösségi oldalaikon

Kirívó módon, de gyaníthatóan nem egyedi esetben nem csupán a Pest vármegyei település emberének személyi asszisztense (aki köztisztviselő), a város aljegyzője, illetve jegyzője is politikai (kampány-) tevékenységet fejtettek ki közösségi oldalaikon, ami előkerült a legutóbbi képviselő-testületi ülésen.

Részben Magyar, részben a polgármester egyik jelöltje mellett.

Vántsa Botond, a kormánypártok képviselője és polgármesterjelöltje itt jelezte, köztisztviselők (a jegyző esetében különösen pikáns, Ő maga a helyi választási iroda vezetője – a szerk.) nem folytathatnak olyan tevékenységet, magatartást, amely hivatalukhoz méltatlan vagy amely pártatlan befolyástól mentes tevékenységet veszélyeztetné.

Nagy János erre úgy reagált, a fideszes képviselő által emlegetett kép például nem a hivatalban készült, s bár nem akar visszafele mutogatni, de ő szintén tud olyan esetről, amikor 2019 ősze előtt politikai véleményt nyilvánított ki hivatali dolgozó.

Kocsis Éva, Gyurcsány-párti kihívója ugyancsak felvetette, kérdéses, hogy egy óvodákkal foglalkozó programsorozat állomásán feltűnnek a városvezető körzeti képviselőjelöltjei, köztisztviselők. Utóbbiak állítólag megbízási szerződéssel dolgoznak a hivatalban, vágott vissza a polgármester.

Magyar Péterről kérdeztük Nagy Jánost, a Mandinernek nem reagált

Cikkünk megjelenése előtt, az előző héten megkeresést intéztünk többek között Nagy János polgármesternek. Sajnálatos mód egy hét után sem kaptunk válaszokat. Például arra, hogy a képviselő-testületeken elhangzottak mellett nem találja-e aggályosnak azt, hogy politikai rendezvényeken feltűnnek az önkormányzat dolgozói és bizottsági tagjai? Hogy igazak-e azon értesülések, amelyek szerint Barta László kulcsszerepet játszott abban, hogy felvette a kapcsolatot Magyar Péterrel? Hogy pontosan mi is Barta szerepe a szigetszentmiklósi városházán? (Bartát is kerestük az általunk ismert elérhetőségen, ám nem jött válasz – a szerk.) Végül, de nem utolsó sorban arra szintén kíváncsiak voltunk, megérkezett-e hozzá DK-s képviselőtársának, egykori szövetségesének, Jószai Attila feljelentése.

Merthogy a Gyurcsány-párti politikus épp a múlt héten állt a nyilvánosság elé, egy poligráfos teszt elvégzését követően, azt állítva, bizonyítani tudja,

hogy az ellenzéki városvezető „ország, világ előtt hazudott Magyar Péter színpadján”.

Emlékezetes, Szigetszentmiklós első embere ott úgy fogalmazott, a DK-s politikus gyakran vendégeskedik Kövér László házelnök helyi házában. Mire most Jószai Attila: „Itt az ideje, hogy Nagy János nyilvánosan bocsánatot kérjen tőlem. (…) Nincs helye a közéletben, de mielőtt távozik, felajánlom neki, üljön be Ő is abba a székbe, ahol én voltam, felteszik neki néhány kérdést, ha már a nyílt vitát egyszer sem vállalta velem az elmúlt években sem városunkban, Szigetszentmiklóson, sem a televízió nyilvánossága előtt. Foglalok neki időpontot”.

A Gyurcsány-párti képviselőt úgyszintén kerestük, érdeklődve mások mellett feljelentéséről, hazugságvizsgálatáról, és arról, hogy mit gondol Barta László szigetszentmiklósi tevékenységéről, azonban úgy tűnik, hogy be kell érnünk a DK-s online sajtótájékozatóival.

Előbb Márki-Zay Péter mellett, most Magyar Péter mellett Nagy János

Látható, nem pusztán a nagypolitikába vágyó Nagy János mellett tűnnek fel a volt ellenzéki összefogást háttérből egyengető személyek, de legújabb politikai szövetségese, Magyar Péter környezetében is. Kísértetiesen hasonló jelenség zajlik, mint a 2019-es önkormányzati választások és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltsége idején. (A hazai politika legnagyobb kérdése egyébként, hogy ki kereset kit az elmúlt egy évben.)

Kezdjük a sort Magyar egyik szónokával Keresztesi Péterrel,

aki a közelmúltban Láng Balázzsal is fotózkodott, ám a 2022-es országgyűlési voksolások előtt úgy állt ki Volodimir Zelenszkij mellett, hogy szégyennek nevezte Magyarországot.

Láng neve azért került elő, mert a Blikk felvétele szerint őt ölelgette Magyar a tüntetésén, a színfalak mögött. Az MSZP és a Párbeszéd-A Zöldek Pártja szövetségének volt stratégiai kommunikációért és kampányért felelős igazgatója Márki-Zay mögött szintén feltűnt, s ugyan a Magyar Hangnak azt állította, nincs formalizált kapcsolata Varga Judit exférjével, a Magyar Nemzet vonatkozó cikke szerint a közösségi médiában Magyar mellett kampányol.

Bárándy Péter ügyvédet, volt tárcavezetőt sokaknak nem kell bemutatni.

Legutóbb Magyar védőjeként került elő.

Kevésbé ismert viszont az a Köves Zoltán, akiről forrásaink alapján azt írtuk, hogy hozzáköthető személyek biztosították Magyar Péter március 15-i rendezvényét. Köves a biztonsági szakma ismert, számos baloldali kötődéssel rendelkező szereplője korábban a hatpárti ellenzéki összefogás kampányában két cégével is megbízásokhoz jutott, a vállalkozó érdekeltségeihez a Nemzeti Információs Központ részjelentése alapján a Korányi Dávid-féle amerikai kör dollárjainak egy része ért oda.

Ahogy arról portálunk úgyszintén beszámolt, a Magyar Péter-féle Talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatóján a Bajnai Gordonhoz kötődő DatAdat cégcsoport neve is feltűnt. Azóta ugyan eltüntették a honlapról a „datadatos szálat”. A Magyar Nemzet továbbá arról írt,