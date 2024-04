Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

„Magyar Péter nem egy Simicska. Ő semmilyen hozzáadott értéket nem vitt a rendszerbe. Egy szerencsés családban született, és (részben ennek köszönhetően) egy még szerencsésebb házasságot sikerült összegründolnia. A kapcsolatait kihasználva több millió forintot vihetett haza havonta. Amiből aztán igazi zsúrfiúként viselkedhetett. Drága órákkal, sikermellénnyel, hatalmas arccal.

Ugyanolyan jogos volt a vele szembeni ellenszenv, mint Simicska esetében. Ha személyesen nem is ismerték annyian, mint Lajost, de tökéletes megtestesítője volt mindannak, amit az ellenzékiek gyűlöltek a rendszerben. A Fidesz-tábor, a kormányhoz közeli, azzal szimpatizáló emberek számára is nehezen vállalható figura volt.

A semmirekellő, haszonélvező, helyezkedő »NER-lovag« archetípusa. Aki tudta, kerülte is.

Most, amikor szembefordult Orbánnal, Magyar Péter hirtelen hős lett. A maradék »igazikonzervatívok« (bár már senkit sem érdekelnek, sikerült teljesen marginalizálniuk saját magukat) most mögé álltak be, a baloldali messiásvárókkal egyetemben. Utóbbiak Simicska (majd pedig Jakab és Márki-Zay) példájából sem okultak. Újra és újra hisznek, hinni akarnak. És ha valakiben meglátják a reményhozót, aki majd legyőzi a Bicskei Kistérség Néróját, akkor annak minden korábbi bűnét azonnal megbocsátják, és vallásos hittel állnak be a kibontott zászlója alá.

Ami aztán persze ugyanolyan húgyfoltos lesz, mint Símacska zakója. Ráadásul közben a megmondóemberek sem tudnak róla lóvét legombolni, mert neki nincs. Ő is csak kapja. Ő semmit nem hozott létre. Lóvé csak addig van mögötte, amíg a Birodalmi Központ is hisz benne, hogy ő lesz az, aki mostmárténylegvégre eltakarítja ezt a renitenskedő pannonbolsonarót. Amíg ebben reménykednek Langley-ben (a CIA központja Virginia államban), addig tolják bele a dollárt.

És amikor csak a húgyfoltos zakó, az összetekert zászló marad, a nyakbakötött teniszpulóver már a latrinába lóg és szaros lesz, akkor Magyar Pétert ugyanúgy felejti majd el a szekta, ahogy ma már Simicskára is alig-alig emlékezik, Jakab mintha soha nem is létezett volna, Márki-Zayt pedig minden erőlködése ellenére már szalvétával, eltartott kisujjal sem akarja senki megfogni. Mert jön majd az újabb, önmaga hatása alá került, orbánbuktató szektavezér.”

***