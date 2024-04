Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

„A baloldali többségű Európai Parlament a napokban szavazta meg a Migrációs Paktumot, amellyel minden eddiginél nagyobb erővel rákényszerítenék Magyarországra is a migránsok kötelező betelepítését. Brüsszel máris fenyeget, hogy hajtsuk végre a paktumot, máskülönben kötelezettségszegési eljárást indítanak hazánk és a szintén tiltakozó Lengyelország ellen.

A brüsszeli Migrációs Paktum kétfajta kötelező migránskvótát akar bevezetni. Követelik, hogy engedjük be a migránsokat a határon, és az országon belül bíráljuk el az illegálisan és sokszor erőszakosan érkező migránsok kérelmeit. Ezzel gyakorlatilag migránsgettók jönnének létre az országon belül, ami hatalmas biztonsági kockázatot is jelentene a magyar településeknek és magyar embereknek.Kötelező migránskvóta alapján rákényszerítenék Magyarországra is a migránsok betelepítését. Ha nem hajtjuk végre a betelepítést, akkor 20.000 eurót kell fizetnünk minden be nem telepített migráns után.

Brüsszel tehát minden eddiginél erősebb eszközökkel akarja ránk kényszeríteni a migránsokat. A dollárbaloldal pedig ebben is Brüsszel és a Soros-hálózat követeléseit teljesítené, ha a Gyurcsány vezette baloldal lenne hatalmon, már rég elkezdték volna a migránsok tömeges betelepítését. A kormány álláspontja változatlan: Magyarországot meg kell védeni a migránsok betelepítésétől! A magyar emberek többször egyértelműen kifejezték, hogy nem akarják Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak. A baloldali és brüsszeli bevándorláspárti politika következményeit nem terhelhetik Közép-Európára! Nem fogadunk el olyan európai döntéshozatalt, amely a magyar emberek feje fölött kényszerítené rá bármit az országra.

A Paktum elfogadását követően Donald Tusk lengyel miniszterelnök is leszögezte, hogy Lengyelország nem vesz át egyetlen bevándorlót sem más tagállamoktól, illetve nem hajlandó fizetni azért, hogy ne jöjjenek olyan emberek Lengyelországba, akikkel a lengyelek nem akarnak együtt élni. Donald Tuskkal most ebben teljes mértékben egyetértünk.

Nem kellett sokat várni, Magyarország és Lengyelország nyílt tiltakozása után egyből meg is érkezett a brüsszeli fenyegetés: az Európai Unió belügyi biztosa máris kötelezettségszegési eljárással zsarolta meg a Migrációs Paktumot megszegő tagállamokat. Szögezzük le: a Migrációs Paktum csak akkor válik érvényessé, amennyiben az Európai Parlament után a Tanács is megszavazza. Brüsszel még arra se volt képes, hogy megvárja a végleges döntéshozatalt, máris elkezdte a migrációellenes tagállamok zsarolását.”