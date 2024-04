Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

„Láttuk legutóbb, hogy ez a bagázs a pénzért és a hatalomért bármire képes. Ha eljön az idő, mindenki ott csücsül majd Gyurcsányék kondérja körül, legfeljebb kisebb koncot remélhetnek a most renitenskedők. Egy nagy tesztként is felfoghatjuk azt, ami most kampány formájában elénk tárul. A széttöredezett, szedett-vetett bagázs egy része megpróbálja ismét az összefogósdit, egy másik része külön méretkezik, és újra előhúztak a kalapból egy jobboldalinak hazudott libernyákot, akinek az a dolga, hogy az én mindenkiben csalódtam, nem értett meg senki szövegű bódító slágerrel egybeterelje azokat a politikai hajléktalanokat, akik jól láthatóan semmit nem értenek abból, miként vezeti őket orruknál fogva a globalista háttérhatalom által pénzelt dollármédia és a vele szoros szövetségben álló globalista influenszerhad a közösségi médiában. Lássuk, mondja Feri, mire vevő az Isten adta nép Orbán-fóbiás része!

A teszt hitelességét eléggé lerontja az a körülmény, hogy megint egy semmirekellő, semmihez nem értő, felelősséget semmiért nem vállaló figura áll a mesterségesen megbonyolított történet középpontjában. Ismét el kellene hinnie a budapestieknek, hogy Karácsony Gergelyt egy röpke pillanatra is érdekli a főváros és a benne élők sorsa. Ha odafigyelt volna régi-új gazdájára, tudná, hogy Gyurcsány szerint azért fontos a főpolgármesteri pozíció megőrzése, mert ott nevelhető ki legtöbb lopott forrásból a leghatékonyabban a leendő miniszterelnök-jelöltjük.