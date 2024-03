Vitézy félreérthetetlen üzenetet küldött Karácsonynak

Nyitókép: Facebook

„Sajnálom, hogy Karácsony Gergely főpolgármester lehetetlen feltételeket támasztva próbál jó előre kibújni a főpolgármester-jelölti vita lehetősége elől” – írta csütörtök délután Facebook-oldalán Vitézy Dávid. Hozzátette, Karácsony arra hivatkozva hárította el a tegnapi kezdeményezésemet, hogy ameddig valamelyik jelölt vissza nem lép, ő nem szeretne vitára kiállni.

Vitézy szerint ez nem egy reális feltétel.

„A budapestiek idén júniusban három érdemi ajánlat közül választhatnak: indul a kormányszóvivő, aki a Gellért-hegyről letekintve gyurcsányozik, de semmit nem mond Budapestről.

Indul a jelenlegi főpolgármester, aki permanens ellenzéki miniszterelnök-jelölti kampányt folytat a Városházáról,

és akkor is a kormányra mutogat, amikor még a mai keretek között is lehetne előrelépni. És indulok én is, de velük ellentétben Budapestről, a városunk problémáiról és jövőjéről, a terveimről szeretnék beszélni ebben a kampányban, nem az unalmas pártpolitikai csatákat folytatni” – írja a közlekedési szakember. A főpolgármester feltétele tehát valójában irreális, menekülés a vita elől – jegyzi meg.