Páncélozott harcjárműveket is fognak tervezni a győri egyetemen végzett mérnökök

Nyitókép: honvedelem.hu / Kertész László

A győri egyetem harc- és páncélozott jármű szakmérnök képzését elvégzőkre nagy szüksége van a felfutóban lévő magyar hadiiparnak – írta a Magyar Nemzet. Ahogy arról a honvedelem.hu beszámolt a győri Széchenyi István Egyetem

az országban elsőként elindította a harc- és páncélozott jármű szakmérnök képzést,

két féléves formában. Az itt végzettek képesek lesznek kiszolgálni, támogatni és irányítani a harci járművek gyártását, fejlesztését, átalakítását, szervizelését és tesztelését.

A hallgatók egyebek között a kiberbiztonság, a páncélzat kialakítása, a kétéltű járművek elemzése, valamint a tereptan, a katonaföldrajz és a geoinformatika területén szereznek naprakész ismereteket a részben személyes jelenléttel, részben online formában megvalósuló képzésen. A képzés során olyan tantárgyak hallgathatók, mint az alkalmazott mechanika, a fegyver- és lőszertechnika, a járműelektronika-kibervédelem, a páncélozás, a harcjárműtechnika valamint a kommunikációtechnológia. Az órákat az egyetem munkatársai, illetve külsős, katonai szakemberek tartják.

A mérnöki végzettségű hallgatók a képzés végén

harc- és páncélozott jármű szakmérnök,

míg az azzal nem rendelkezők harc- és páncélozott gépjármű szakember végzettséget szereznek.

Ahogy arról korábban a Mandiner is többször beszámolt a védelmi ipar kitörési pont lehet a magyar gazdaság számára is. Az elmúlt években ebben az irányba jelentős lépések is történtek. Több városban is épülnek különböző lőszer és fegyvergyárak, amelyek a jövőben ideális munkahelyet tudnak majd biztosítani a végzett mérnököknek.